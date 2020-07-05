Боттас выиграл Гран-при Австрии

В воскресенье, 5 июля, на Ред Булл Ринг (Шпильберг) прошла гонка Гран-при Австрии.

Лучшим в гонке стал Валттери Боттас из «Мерседеса», вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», а тройку лидеров замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Карлос Сайнс («Макларен»)

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

8. Эстебан Окон («Рено»)

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

10. Себастьян Феттель («Феррари»)

11. Николя Латифи («Уильямс»)