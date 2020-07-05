Даниил Квят: Я потерял много очков

Только одному гонщику AlphaTauri удалось заработать очки в домашней для команды гонке. Даниил Квят сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола, полученных во время инцидента с Эстебаном Оконом.

Пьер Гасли (7-й): «Здорово снова гоняться после столь долгого перерыва – сезон начался с очень интересной гонки. Если бы кто-нибудь сказал, что в воскресенье я окажусь седьмым – я бы не поверил. Мы можем быть довольны таким результатом после сложного начала уик-энда.

Мы понимали, что гонка будет непростой, ведь Renault, McLaren и Racing Point очень быстры. Но я провёл несколько интересных поединков на трассе и избежал проблем. Успешная гонка!»

Даниил Квят (сход): «До контакта с Оконом всё шло отлично. У меня был очень хороший темп и более свежая резина. Из-за столкновения я повредил переднее антикрыло, подвеску и получил прокол – на этом для меня гонка закончилась. Жаль, что я потерял много очков».

Джоди Эггинтон, технический директор: «Какой день! Гонка получилась богатой на события и инциденты. Один из наших гонщиков заработал очки, а второй мог добиться такого же результата, но в этот раз не получилось. Вся команда отлично поработала – благодаря ей мы добились такого результата.

Нужно работать, чтобы добиться большего от машины, но у нас хорошая основа, мы готовим новинки и с нетерпением ждём следующих гонок. В целом, успешное начало нашей истории в качестве Scuderia AlphaTauri».

Франц Тост, руководитель команды: «Прежде всего, я хочу от всей души поблагодарить Red Bull за то, что мы смогли начать сезон на фантастической трассе Red Bull Ring в Штирии. Кроме того, нам повезло с погодой в этот уик-энд. Гонка получилась интересной, с несколькими сейфти-карами, сделавшими её ещё более зрелищной.

Седьмое место Пьера – это наш максимальный результат на сегодня, учитывая, что мы стартовали с 12 и 13 места. Оба гонщика хорошо взаимодействовали с командой, которая принимала верные стратегические решения.

Даниил тоже мог заработать очки, но его гонку испортило столкновение с Оконом – он повредил подвеску. Прогресс команды, наряду с улучшением настроек и повышением скорости машины – всё это мотивирует нас перед следующим Гран При Штирии, где мы надеемся повторить сегодняшний результат или даже его улучшить».

Тойохару Танабе, технический директор: «Жаль, что первая гонка сезона закончилась для нас сходом трёх наших машин. Единственный позитивный момент – хорошее выступление Гасли, заработавшего несколько очков в первой для AlphaTauri гонке.

Что касается Red Bull Racing, Макс Ферстаппен неплохо выступал после старта со второго места, но затем сошёл с дистанции из-за проблем с электрикой. Элбону не повезло – он потерял второе место за несколько кругов до финиша, но продолжал бороться за очки, пока тоже не сошёл с дистанции из-за возможной проблемы с электрикой силовой установки. Сейчас мы анализируем причины двух поломок.

Мы остаёмся в Австрии на второй этап сезона в следующий уик-энд, и за оставшееся время постараемся принять меры, чтобы во второй гонке проблем с надёжностью стало меньше».