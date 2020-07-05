Формула 2: Воскресный спринт выиграл Другович

В субботу, в первой гонке австрийского этапа, Роберт Шварцман финишировал третьим, что для дебютанта серии очень неплохой результат, поэтому сегодня стартовал с 6-й позиции – по регламенту Формулы 2 в воскресном спринте применяется реверсивный порядок старта.

Если говорить о двух других российских участниках серии, то Никита Мазепин стартовал 14-м, Артём Маркелов – 19-м.

Восьмое место в субботней гонке позволило бразильцу Фелипе Друговичу из команды MP Motorsports занять поул-позицию, и он начал сегодняшний спринт весьма уверенно, сохранив лидерство. Шварцман отыграл одну позицию и вёл борьбу в очень плотной группе гонщиков, а его ближайшей задачей было опередить Дэна Тиктума, гонщика DAMS.

Но уже на 2-м круге на трассу выехал автомобиль безопасности – на машине Джулиано Алези возникли серьёзные технические проблемы, её заднюю часть объяло яркое пламя, и французский гонщик вынужден был срочно запарковаться на обочине.

Пока на трассе был сейфти-кар, с дистанции сошёл и Шон Гелаеэль, напарник Тиктума, и тоже из-за отказа техники.

На рестарте первая пятёрка сохранила позиции, зато Мик Шумахер, напарник Шварцмана по команде Prema, атаковал Каллума Айлотта, победителя вчерашней гонки, в попытке оттеснить британца с 8-го места, и ему это успешно удалось.

На 6-м круге Маркус Армстронг (ART) начал теснить Луи Делетраза (Charouz Racing System), претендуя на 2-ю позицию, но опытный швейцарец отбился.

Шумахер атаковал Нобухару Мацуситу (MP Motorsport) однако пройти японца не удалось, но позади этой пары на том же круге не поделили трассу Лука Гиотто и Джейхан Дарувала – между машинами произошёл контакт, и всё закончилось сходом итальянского гонщика Hitech GP. Вновь выехал автомобиль безопасности.

Для большинства гонщиков рестарт прошёл относительно спокойно, только Артём Маркелов, к сожалению, сломал переднее антикрыло о машину Джейхана Дарувалы и вынужден был медленно вернуться в боксы, а после ремонта вернулся на трассу последним.

На 13-м круге возникли технические проблемы с машиной Армстронга, ехавшего на 3-й позиции, и новозеландец сошёл. В третий раз появился автомобиль безопасности. Тогда же стало известно о том, что стюарды наказали Дарувалу за контакт с Гиотто.

На 17-м круге был дан рестарт, Рой Ниссани опередил Педро Пике и вышел на 10-ю позицию, теперь в борьбу с бразильцем вступил Никита Мазепин.

Шварцман ехал уже 4-м и готовил атаку на Дэна Тиктума, их машины разделяло примерно полсекунды. Шумахер продолжал прессинговать Мацушиту, но японскому гонщику удавалось удерживать 6-ю позицию.

Стюарды огласили очередное решение: Маркелов получил 10-секундный штраф за столкновение с Дарувалой.

Тем временем Другович продолжал лидировать, при этом записав на свой счёт несколько лучших кругов гонки, и его отрыв от Делетраза вырос до 1,7 секунды. В свою очередь в 0,8 секунды позади швейцарца ехал Тиктум, а вот Шварцман немного отстал от британца, за три круга до финиша их машины разделяло 0,7 секунды.

Впрочем, под конец дистанции Роберт прибавил и проехал свой лучший круг, но этого было недостаточно, чтобы провести успешную атаку, так что российский гонщик финишировал четвёртым.

Фелипе Другович, тоже дебютант Формулы 2, как и Шварцман, одержал свою первую победу. Любопытно, что в прошлом году бразилец тоже выступал в Формуле 3, но если российский гонщик SMP Racing стал тогда чемпионом серии, то Другович занял по итогам сезона только 16-е место, ничем особо не отличившись.

Вторым гонку в Шпильберге закончил Луи Делетраз, на третью ступень подиума поднялся Дэн Тиктум.

Никита Мазепин финишировал 10-м, Артём Маркелов был классифицирован 18-м, после всех проблем отстав от победителя гонки на круг.

После первого этапа сезона Каллум Айлотт лидирует в личном зачёте, у него 27 очков, но второе место занимает Роберт Шварцман, уступая британцу лишь четыре очка. Следующий этап сезона Ф2 пройдёт на этой же австрийской трассе через неделю.

Результаты 2-й гонки австрийского этапа

Пилот

Команда

Разница

1. Ф.Другович

MP Motorsport

–

2. Л.Делетраз

Charouz Racing System

2.400

3.Д.Тиктум

DAMS

2.700

4. Р.Шварцман

Prema Racing

3.300

5. К.Лундгард

ART Grand Prix

5.300

6. Н.Мацусита

MP Motorsport

9.100

7. М.Шумахер

Prema Racing

9.700

8. Д.Эйткен

Campos Racing

14.000

9. К.Айлотт

UNI-Virtuosi

14.200

10. Н.Мазепин

Hitech Grand Prix

15.300

11. Ю.Цунода

Carlin

17.500

12. Р.Ниссани

Trident

18.400

13. П.Пике

Charouz Racing System

19.100

14. Г.Ю Чжоу

UNI-Virtuosi

19.600

15. Г.Самайя

Campos Racing

22.000

16. Д.Дарувала

Carlin

24.200

17. М.Сато

Trident

24.900

18. А.Маркелов

BWT HWA RACELAB

1 круг

– М.Армстронг

ART Grand Prix

Сход

– Л.Гиотто

Hitech Grand Prix

Сход

– Ш.Гелаэль

DAMS

Сход

– Д.Алези

BWT HWA RACELAB

Сход