Андреас Зайдль: Именно этого мы ждём от Норриса

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль впечатлён тем, как провёл минувший уик-энд молодой Ландо Норрис…

Андреас Зайдль: «Когда Леклер обогнал Ландо, мы решили, что упустили подиум. Но мы сообщили, что Льюис получил пятисекундный штраф – и Ландо всё сделал верно.

Норрис отлично провёл этот уик-энд. Именно этого мы от него ждём. Он сделал следующий шаг в своём развитии, что вполне логично во втором сезоне после дебюта в Формуле 1. Зимой Ландо проанализировал прошлый сезон, понял, в чём нужно прибавить, и работал над собой. Он стал сильнее как гонщик и как личность. Я впечатлён тем, в какой он форме.

Для гонщика важен хороший результат, он позволяет почувствовать уверенность, поверить в себя в решающие моменты квалификации и гонки.

Ландо и в прошлом году постепенно наращивал свой опыт и навыки. Сначала он стартовал очень осторожно, потом почувствовал уверенность. Он прибавлял с каждой гонкой, а серьёзная работа, проделанная им и его тренером этой зимой, позволила в этом году сделать следующий шаг».