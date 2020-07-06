Боттас и Норрис получили 9,5 баллов от Sky Sports

Журналисты британского Sky Sports оценили выступление гонщиков в Гран При Австрии по десятибалльной шкале…

Валттери Боттас: 9,5

Валттери Боттас не мог и мечтать о лучшем выступлении, чем в этот уик-энд. Финн не только воспользовался преимуществом поула, лидировал от старта до финиша и выиграл гонку, но и заработал на 13 очков больше, чем его напарник, шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. В сокращённом сезоне даже минимальное преимущество в личном зачёте может оказаться решающим.

Задача Боттаса в гонке заключалась в том, чтобы сохранять хладнокровие, хотя это не так просто, когда по радио сообщают о проблемах с коробкой передач, позади в зоне DRS находится напарник, а на трассу трижды выезжает автомобиль безопасности. Но Валттери справился, не допустив ошибок.

Шарль Леклер: 9

Учитывая скорость Ferrari в Шпильберге, второе место Шарля Леклера стало самым неожиданным результатом уик-энда. Безусловно, удача была на стороне монегаска – сход обоих гонщиков Red Bull Racing и штраф Хэмилтона ему помогли, но и сам Шарль блестяще справился на трассе с Ландо Норрисом и Серхио Пересом.

«Выступление чемпиона», – так охарактеризовал после финиша результат Леклера руководитель Ferrari Маттиа Бинотто.

Ландо Норрис: 9,5

Протеже McLaren стал самым молодым британским гонщиком Формулы 1, поднимавшимся на подиум. И место на подиуме Ландо Норрис гарантировал, проехав лучший круг в гонке. Финальный круг Хэмилтон начал с преимуществом в 5,6 с над Норрисом, но Ландо смог отыграть почти секунду, что, учитывая штраф Льюиса, и позволило Ландо подняться на третью строчку.

Его напарник по команде Карлос Сайнс регулярно появлялся в газетных заголовках во время вынужденной паузы в Формуле 1, но в первой гонке сезона Норрис оказался быстрее будущего гонщика Ferrari.

Льюис Хэмилтон: 7,5

Как и для Михаэля Шумахера, чьи рекорды он стремится побить в этом году, Гран При Австрии – не самая удачная гонка для Льюиса Хэмилтона.

Пилот Mercedes уверенно начал сезон, возглавил протокол в двух пятничных и в субботней тренировке, но в квалификации напарник оказался на мгновение быстрее, а потом стюарды наказали Льюиса потерей трёх мест на старте за то, что он не сбросил скорость под жёлтыми флагами.

Проблемы с надёжностью в гонке и столкновение с Алексом Элбоном привели к тому, что первый этап сезона сложился для Льюиса совсем не так, как он этого хотел. Теперь ему придётся играть в догонялки с напарником и отыгрывать отставание в личном зачёте.

Карлос Сайнс: 7,5

Карлос заслуженно финишировал пятым, продемонстрировав по ходу гонки скорость и стабильность – за эти качества его и пригласили в Ferrari. Однако в квалификации он уступил три десятых своему менее опытному напарнику Ландо Норрису, и на старте их разделило пять позиций. Однако Сайнс отлично провёл гонку и был близок к тому, чтобы финишировать впереди британца.

Серхио Перес: 7

Шестое место – лучшее начало сезона для Серхио Переса в Формуле 1, но после финиша он выглядел разочарованным, поскольку рассчитывал на большее.

На последних кругах Перес пытался сдержать Леклера, Норриса и Сайнса на более свежих шинах. Но даже если бы он удержал соперников, пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн не позволил бы Серхио сохранить место в первой тройке. Хорошая новость для Переса в том, что через несколько дней он сможет вновь попробовать подняться на подиум в Шпильберге.

Пьер Гасли: 7,5

Поскольку McLaren и Racing Point лидируют в средней группе команд, Пьер Гасли в Австрии стал «лучшим из остальных», финишировав седьмым.

Выступление гонщика AlphaTauri произвело впечатление – он смог сдержать Эстебана Окона, хотя был близок к тому, чтобы вообще сойти с дистанции из-за перегрева.

Эстебан Окон: 6,5

С последней гонки Эстебана Окона прошли 588 дней, но он вернулся и принёс Renault первые очки в сезоне. После финиша француз был доволен своей скоростью, но разочарован тем, что на последних кругах не смог одолеть Пьера Гасли.

В квалификации Окон уступил четыре десятых напарнику Даниэлю Риккардо. Ему нужно прибавить на быстром круге, если он хочет по ходу сезона примерить на себя роль лидера Renault.

Антонио Джовинацци: 7

Девятое место Антонио Джовинацци стало ещё одним из сюрпризов гонки. За рулём одной из самых медленных машин пелотона Антонио отыграл девять мест – больше чем кто-либо другой – и принёс Alfa Romeo два очка.

«Думаю, это был максимум», – сказал итальянец после финиша, сумев на последних кругах сдержать Себастьяна Феттеля.

Себастьян Феттель: 6

В Австрии Себастьян продемонстрировал совсем не то выступление, которое нужно гонщику, если он хочет подписать новый контракт с командой Формулы 1.

У Феттеля возникли проблемы в квалификации – он не смог выйти в финал, а в гонке его и вовсе развернуло, когда он пытался обогнать Карлоса Сайнса. Себастьяну вообще повезло, что в Австрии он смог заработать даже один призовой балл.

Николас Латифи: 6

Дебютант сезона стал единственным гонщиком, финишировавшим в гонке, но не заработавшим очки.

У Николаса Латифи выдался сложный уик-энд – в квалификации он более пяти десятых проиграл Джорджу Расселлу, и всю гонку ехал позади напарника. Тем не менее, он финишировал всего в шаге от призовой десятки. Неплохой результат для дебютанта за рулём Williams.

Даниил Квят: 6,5

Даниил Квят ехал в десятке, но всё пошло не по плану в конце гонки, когда он на свежих шинах попытался обогнать Эстебана Окона. В AlphaTauri утверждают, что Квята выдавили за пределы трассы, где он повредил подвеску. Впоследствии это привело к взрыву шины и сходу.

Алекс Элбон: 8

Надежды Алекса Элбона на первый подиум в Формуле 1 разбились после разворота от столкновения с Льюисом Хэмилтоном. Стюарды признали гонщика Mercedes виновным в произошедшем, но Элбону легче от этого не стало.

Спустя несколько кругов Алекс сошёл с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Отчасти это можно считать неким утешением – было бы обиднее, если бы пришлось сойти, занимая место в первой тройке.

Кими Райкконен: 6

Кими Райкконен многое повидал за годы своей продолжительной карьеры, но отвалившееся колесо в одном из самых быстрых поворотов Шпильберга должно было взволновать даже такого невозмутимого гонщика.

Если не принимать во внимание двух очков, заработанных Джовинацци, то у Alfa Romeo выдалось очень сложное начало сезона.

Джордж Расселл: 7,5

В квалификации Джордж Расселл показал многообещающую скорость, опередив обоих пилотов Alfa Romeo. В Williams показали, что смогли прибавить по сравнению с 2019-м, хотя после финиша Расселл признал, что в гонке с темпом возникли проблемы.

Роман Грожан: 6

Перегрев тормозов на Haas стал неприятным сюрпризом для Романа Грожана, который дважды вылетал в четвёртом повороте, а затем и вовсе сошёл с дистанции. Команде предстоит много работы, но Роман, по крайней мере, в квалификации опередил напарника Кевина Магонуссена.

Кевин Магнуссен: 6

После гонки Кевин Магнуссен говорил, что мог бы побороться за очки, если бы не проблемы с тормозами, которые вынудили его сойти. В момент схода датчанин занимал 11-ю позицию и, вероятно, мог бы побороться за одно очко.

Лэнс Стролл: 6,5

Лэнс Стролл уверенно квалифицировался в десятке и мог заработать очки, если бы не потеря мощности силовой установки на его машине. Однако скорость в квалификации сулит хорошие результаты в предстоящие недели, поскольку машина выглядит быстрой.

Даниэль Риккардо: 7

Даниэлю Риккардо пришлось прекратить борьбу через 20 кругов после старта из-за проблем с охлаждением Renault. До этого на протяжении уик-энда австралиец был быстрее напарника Окона.

Макс Ферстаппен: 8

Отставание в пять десятых от времени поула было ожидаемо – в Red Bull Racing не могли просить большего от Макса в этот уик-энд. В гонке Ферстаппен ехал вторым на альтернативной стратегии, когда на его машине возникли проблемы с электрикой.

В следующих гонках Максу, которого считают одним из претендентов на титул, предстоит отыгрывать отставание от Mercedes.