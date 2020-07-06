Бывшие гонщики критикуют Себастьяна Феттеля

Себастьян Феттель подвергся критике со стороны своих бывших коллег за выступление в Гран При Австрии. Ошибка четырёхкратного чемпиона мира во время атаки на Карлоса Сайнса привела к развороту и потере позиций. В итоге Себастьян финишировал десятым, а его напарник по Ferrari Шарль Леклер поднялся на подиум.

«Честно говоря, подобные развороты могут допускать молодые гонщики, но не Себастьян, – прокомментировал ситуацию в эфире немецкого Sky Ральф Шумахер. – Я не знаю, что с ним происходит».

Более жёстко прокомментировал ошибку Феттеля в эфире RTL Нико Росберг: «Со стороны Себастьяна мы увидели вопиющий просчёт. С ним такое происходило неоднократно. Это что-то необъяснимое. Себастьян снова и снова допускает одну и ту же ошибку, когда занимает внутренний радиус при обгоне.

Феттель говорит, что Ferrari претендует на шестое-седьмое место, а его напарник заканчивает гонку вторым. Себастьяну придётся начинать с самого начала – сейчас четыре титула уже ничего не значат. Он должен доказать, что заслуживает место».

Дженсон Баттон в эфире британского Sky Sports F1 выразил надежду, что Феттель исправится: «Разворот получился неловким. Я всегда защищал Себастьяна, но на этот раз ему нужно проанализировать свои действия. Думаю, он будет очень недоволен собой, когда это сделает. К счастью, следующая гонка уже через несколько дней, и я надеюсь, что Себастьян выступит лучше».