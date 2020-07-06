Ferrari привезёт часть «венгерских» новинок в Австрию

В Ferrari планировали привезти обновлённый аэродинамический обвес на Гран При Венгрии, но сегодня в команде подтвердили, что часть этих новинок появится на SF1000 уже в этот уик-энд – на Гран При Штирии.

Пресс-служба Скудерии цитирует исполнительного директора Fеrrari Луиса Камильери, который подтвердил своё доверие руководителю команды Маттиа Бинотто.

«Вчера в Австрии Шарль устроил отличное шоу, продемонстрировав своё умение использовать любой шанс, как было в конце гонки, и умение обороняться от более быстрых соперников, – говорит Камильери. – Он ещё раз подтвердил свой талант и решимость защищать цвета Скудерии, хотя он не должен ничего доказывать.

Жаль, что Себастьян не смог продемонстрировать свои лучшие качества из-за того, что ему было некомфортно из-за баланса машины. Мы анализируем телеметрию, чтобы найти причины. Мы знаем, что впереди много работы – текущие позиции не соответствуют тем, какие должны быть у Ferrari, и мы должны немедленно на это отреагировать.

Очевидно, что команда должна прибавить по всем направлениям. Единственное решение – реагировать на проблемы, и я рад немедленной реакции и работе Маттиа и команды. Речь идёт не только о том, чтобы привезти на трассу уже сегодня то, что было запланировано на завтра, но и форсировать программу модернизации машины на предстоящие гонки.

Это ответ команды, которая едина и, закатав рукава, решает проблемы, а не жалуется на них. Мы находимся в самом начале нового цикла долгосрочного плана. Никакие неудачи не изменят наш курс, и я уверен, что Маттиа и команда решат эти проблемы».