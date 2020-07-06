Риккардо: Иногда Формула 1 бывает жестокой

В Renault рады за Эстебана Окона, заработавшего в Австрии четыре очка, но озадачены проблемами на машине Даниэля Риккардо, из-за которых австралиец выбыл из борьбы.

Эстебан Окон (8-й): «Здорово вернуться в гонки! Очки – это отличный результат, ведь я давно не гонялся! Я доволен гонкой, но нужно лучше квалифицироваться, чтобы добиваться большего.

У нас хороший гоночный темп, я доволен машиной. Мы пересмотрим гонку и выясним, что можно исправить или улучшить в следующий уик-энд. Мы знаем, что есть шанс бороться за более высокие позиции, и я с нетерпением жду продолжения!»

Даниэль Риккардо (сход): «Иногда Формула 1 бывает жестокой. Жаль, что я рано сошёл с дистанции – возникла проблема с охлаждением и мне пришлось из предосторожности остановить машину, чтобы не возникли более серьёзные повреждения.

В этот уик-энд было много позитивных моментов. У нас хороший темп на машине с пустыми баками, и мы знаем, что должны кое-что узнать о её поведении с полными баками. Мы сделали много выводов и здорово, что получим новый шанс в следующий уик-энд. Будем двигаться дальше».

Сирил Абитебул, руководитель команды: «Хорошо, что мы снова гоняемся. Типичная первая гонка сезона – произошло множество инцидентов, а те, кто смог добраться до финиша, получили приз. Нам не вполне это удалось. Мы из предосторожности сняли с дистанции машину Даниэля – возникли проблемы с охлаждением. Эстебан отлично выступил и заработал для команды очки в Австрии – впервые с возвращения Renault в Формулу 1. Великолепное возобновление гоночной карьеры. Он сможет развить этот успех.

Второй позитивный момент – несмотря на очень сильных соперников, мы неплохо выступили на трассе, где раньше уступали в скорости. Перед следующим уик-эндом надо сосредоточиться на надёжности, ведь эти проблемы не только положили конец гонке Даниэля, но и повлияли на подготовку Эстебана к квалификации и его стартовую позицию».