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Автоспорт

Штайнер: Мы не ожидали настолько больших проблем

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Первый этап сезона в Шпильберге закончился для Haas двойным сходом Романа Грожана и Кевина Магнуссена из-за отказа тормозов. По словам руководителя Гюнтера Штайнера, такой масштаб проблем стал для команды сюрпризом.

Гюнтер Штайнер: «Тормоза перегрелись довольно быстро, но мы не представляли, что это приведёт к таким последствиям. Мы старались доехать до финиша и не думали, что ситуация будет разворачиваться по столь драматичному сценарию, что тормоза не выдержат.

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Тормоза были не только перегреты, но ещё и изношены. Нужно выяснить, почему это произошло. Мы были почти уверены, что сможем доехать до финиша. Тормоза всегда были нашей проблемой, но мы не ждали, что проблемы окажутся настолько глобальными.

Возможно, есть проблемы с корреляцией данных. Мы знали, что в условиях жары тормоза будут работать на пределе, но не предполагали, что подойдём настолько близко к пределу и даже выйдем за него. Разумеется, нам поможет то, что следующая гонка вновь пройдёт в Шпильберге, поскольку у нас есть актуальная информация. Но нужно выяснить, почему расчёты разошлись с реальностью.

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Я считаю, что мы сможем добиться большего от машины. Меня особенно не беспокоит, что через несколько дней мы вновь будем гоняться на этой трассе. Наоборот – я рад, у нас есть время и возможность добиться большего на следующем этапе».

Источник:www.f1news.ru
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