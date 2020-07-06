В Ferrari довольны результатом, но не скоростью

Шарль Леклер поднялся на подиум первой гонки сезона, но в Ferrari объясняют этот результат стечением обстоятельств…

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Мы совершенно не ожидали такого результата. Мы рады подиуму, но разочарованы скоростью машины. Мы знали, что на этой стадии сезона будем недостаточно сильны, и вчерашняя квалификация это подтвердила. После такой квалификации совершенно не ждёшь подиума в гонке.

За оставшиеся дни до следующего этапа мы проанализируем собранную информацию в этот уик-энд. Надеюсь, мы получим какие-то новинки. Команда напряжённо работает, но сейчас нельзя с уверенностью сказать, что в Маранелло успеют их произвести».

Шарль Леклер (2-й): «Отличный результат, но скорость машины нас совершенно не устраивает. Предстоит многое сделать, чтобы вернуться на уровень, которого заслуживает команда.

Ну а пока нужно использовать любой шанс. Я очень доволен вторым местом. Впереди много работы, мы по-прежнему много уступаем соперникам, но сегодняшняя гонка показала, что всё возможно».

Себастьян Феттель (10-й): «Мы знали, что гонка будет сложной, но я всё равно разочарован. На всей дистанции мне пришлось бороться с машиной, после пары кругов вновь вернулись проблемы, помешавшие вчера в квалификации. Баланс и скорость, которые у меня были в пятницу, просто исчезли. Я с трудом удерживал машину на трассе.

Нужно найти причину, чтобы на следующей неделе выступить лучше. Честно говоря, я рад, что меня развернуло всего один раз – управлять машиной сегодня было сложно».