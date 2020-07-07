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Автоспорт

Алекс Дзанарди перенёс третью операцию

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Алекс Дзанарди, получивший тяжёлые травмы головы в аварии 19 июня, перенёс третью операцию.

Пресс-служба госпиталя в Сиене сообщила, что 53-летний гонщик пять часов провёл на хирургическом столе, где ему была сделана операция, направленная на «реконструкцию черепно-лицевой области и стабилизацию пострадавших областей».

Руководитель отделения челюстно-лицевой хирургии госпиталя профессор Паоло Дженнаро охарактеризовал переломы Дзанарди как сложные: «Нам потребовалось провести тщательные расчёты с использованием компьютерных, цифровых и трехмерных технологий. У него нехарактерные переломы, отличающиеся от тех, с которыми мы обычно сталкиваемся в нашем отделении».

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В остальном здоровье Дзанарди остаётся без изменений. Его неврологическое состояние оценивается как «тяжёлое», он по-прежнему остаётся в состоянии лекарственной комы на искусственной вентиляции лёгких.

Прогноз остается конфиденциальным, следующий медицинский бюллетень будет выпущен, когда произойдут существенные изменения в состоянии здоровья Дзанарди.

Источник:www.f1news.ru
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