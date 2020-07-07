В мае руководство Williams вынуждено было признать, что команда может быть выставлена на продажу, и тогда эта новость сразу попала на первые полосы не только гоночных изданий, но и в деловую прессу.

Хотя пик славы команда из Гроува миновала почти четверть века назад, она остаётся заметным явлением в британском автоспорте, и, по словам Клэр Уильямс, переговоры с потенциальными инвесторами идут, а их характер вселяет надежду.

«Новостей не так уж много, разве что могу сказать, что переговорный процесс идёт хорошо. Интерес, который проявляют инвесторы, радует, и он довольно стойкий, – рассказала заместитель руководителя команды. – Процесс займёт определённое время, когда мы будем готовы сделать какое-то заявление, мы его сделаем.

Мы приветствуем предстоящие перемены, они благоприятно повлияют на Williams. Кроме того, с переходом на новый регламент, особенно новый финансовый регламент, что произойдёт в следующем году, положение команды должно улучшиться, и мы надеемся, что это позволит команде двигаться вперёд».

На первом этапе сезона Williams не смогла набрать очки. Джордж Расселл сошёл с дистанции из-за технических проблем, но Николасу Латифи совсем немного не хватило до призовой десятки: в своей дебютной гонке канадец финишировал 11-м.

Среди потенциальных претендентов на контрольный пакет акций команды – Майкл Латифи, отец Николаса, уже оказывающий ей финансовую поддержку, и Шанох Ниссани, израильский бизнесмен, чей сын Рой, выступающий в Формуле 2, недавно подписал с Williams контракт тест-пилота.

Также не исключено, что этот актив заинтересует российского миллиардера Дмитрия Мазепина, который уже какое-то время ищет возможность инвестировать в проект, связанный с Формулой 1, и в частности, два года назад пытался приобрести команду Force India. Хотя в своё время слухи о его переговорах с Williams были опровергнуты, это было весной 2029-го, и ситуация могла измениться.