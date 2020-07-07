Лео Турини о некоторых итогах Гран При Австрии

Итальянский журналист Лео Турини уже несколько десятилетий освещает выступления Ferrari в Формуле 1 и не скрывает, что он страстный болельщик команды из Маранелло. Но на этот раз, комментируя первый этап сезона, он рассуждал не только на спортивные темы.

Хочу поделиться некоторыми соображениями после Гран При Австрии. После всего, что произошло и продолжает происходить в мире, было здорово вновь посмотреть гонку Формулы 1. Этот спорт – часть моей жизни, и мне его не хватало.

Теперь об эпизоде, который произошёл перед гонкой, когда 14 гонщиков преклонили колено, а шестеро не стали этого делать. Каждый волен воспринимать любую ситуацию по-своему, и я отношусь к свободе выбора с максимальным уважением. Повторюсь, я поддерживаю Хэмилтона и остальных 13 гонщиков, поскольку бывают моменты, когда важны даже такого рода жесты, а это, по-моему, был один из таких моментов.

Впрочем, я не наивен и прекрасно понимаю, что расизм одними жестами не победить. Но я также знаю, что мне совершенно не по дороге ни с Дональдом Трампом, ни с Берни Экклстоуном, и для меня этого достаточно.

Идём далее. Нет ничего плохого в том, чтобы давать самые высокие оценки выступлению Шарля Леклера. Хотя я знаю, что всегда найдутся любители покритиковать, но такие люди в меньшинстве, и мне их искренне жаль.

В воскресенье он выжал из красной машины всё, это надо признать. Что касается скорости SF1000, то за неё отвечает Маттиа Бинотто, просто потому, что эта машина – его детище. Он руководит командой и при этом разбирается в технике, следовательно, его прямое влияние на процесс разработки машины намного больше, чем было у Арривабене, Доменикали и даже у Тодта.

Но если команда, которая называется Ferrari, в начале сезоне уступает по скорости не только McLaren, но и Racing Point, то хотелось бы послушать его объяснения.

Есть у меня теория, что всё это связано с итогами расследования FIA, в центре которого была силовая установка Ferrari. Но, хотя я всегда готов расписаться в собственном техническом невежестве, всё-таки сомнительно, что в Шпильберге, где такой короткий круг, можно терять почти секунду только из-за двигателя.

Значит, надо говорить о целом комплексе факторов. Или придётся допустить, что в прошлом году в Маранелло придумали такую дьявольски хитрую штуку, чтобы обмануть датчик массового расхода топлива, что были попраны элементарные законы физики.

Посмотрим, как Скудерия будет исправлять положение, в котором оказалась. Наверное, главное сейчас – не сдаваться.