Уэббер: В Ferrari Сайнсу будет слишком жарко

Даниэль Риккардо вёл переговоры с Ferrari, многие были уверены, что Скудерия возьмёт к себе быстрого и харизматичного австралийского гонщика. Но в качестве замены для Себастьяна Феттеля в Ferrari предпочли Карлоса Сайнса.

Другой австралиец, бывший гонщик Формулы 1 и комментатор Channel 4 Марк Уэббер считает, что в Ferrari Карлосу будет непросто…

Марк Уэббер: «Я был очень удивлён [когда в Ferrari объявили о контракте с Сайнсом]. Даниэль был самым очевидным кандидатом, мы все это обсуждали, все считали, что с точки зрения авторитета, побед в гонках и отсутствия контракта он – лучший выбор.

Карлос очень серьёзный и профессиональный. Он хорошо вписывается в бренд и будет классно выглядеть в Ferrari, но мне кажется, что там ему будет слишком жарко. Переход в Скудерию станет для него слишком большим шагом, да и Шарль – очень сильный соперник. Так что я был удивлён. Но в Формуле 1 полно таких загадок».