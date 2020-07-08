Феттель: Я обратился за советом к Хельмуту Марко

Себастьян Феттель не готов расстаться с Формулой 1 после окончания сезона и не хочет этого делать – такое признание гонщик сделал в эфире австрийского телеканала ServusTV.

Первый этап сезона четырёхкратный чемпион мира провёл не лучшим образом: если Шарль Леклер, его напарник по Ferrari, поднялся на подиум, то немец финишировал только 10-м. Поэтому в понедельник ему захотелось побыть в одиночестве, чтобы всё ещё раз проанализировать.

«Я отправился в одиночку в горы, на свежем воздухе хорошо думается, особенно после такого уик-энда, – поделился Себастьян. – Наш план не сработал, машине не хватало скорости, и я потерял много времени ещё до того, как на трассе появился автомобиль безопасности. Всё складывалось далеко не идеально, машина была явно хуже, чем в пятницу, и гонка была тяжёлой».

Многие эксперты, среди которых бывшие гонщики Формулы 1 Нико Росберг и Ральф Шумахер, обрушились с критикой на Феттеля за его неловкие действия на трассе в момент атаки на Карлоса Сайнса, что закончилось разворотом.

Себастьян отреагировал на высказывания Росберга так: «Нико делает слишком далеко идущие выводы. Если бы не разворот, я бы мог выступить лучше. Мой напарник провёл хорошую гонку, но я должен отвечать за свой результат.

Мы пока не на том уровне, на котором должны быть. Команда делает всё возможное, но впереди ещё много работы. В начале уик-энда я нашёл нормальный ритм, но потом всё пошло не так. На протяжении всей гонки мне было довольно тяжело».

В Ferrari отказались продлевать контракт с Феттелем после 2020 года, однако он заявил, что не готов завершить карьеру: «Гонки – моя жизнь, я не знаю, чем ещё мог бы заниматься. Формула 1 по-прежнему остаётся моим домом, поэтому в ближайшие недели и месяцы я просто должен понять, какие у меня есть варианты.

В теории в Mercedes могут открыться две вакансии, но я понимаю, что Хэмилтон, если захочет, останется в команде, а победа Боттаса в Австрии говорит о том, что у него тоже хорошие шансы. Важно найти то, что мне подойдёт. Несколько предыдущих лет я провёл в составе Ferrari, что было по-своему интересно, но отняло у меня немало сил.

Так что сейчас я оказался в новой для себя ситуации. Деньги меня не волнуют. Намного важнее оказаться в такой команде, где меня устроит атмосфера и окружение. Я обратился к Хельмуту Марко за советом сразу после того, как узнал новости от Ferrari, но не потому, что хотел поговорить о возможном контракте, а потому, что мы с ним отлично понимаем друг друга.

Я объяснил ситуацию, у нас состоялся откровенный разговор – посмотрим, к чему это приведёт. Честно говоря, я ещё сам ничего не решил…»