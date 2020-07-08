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Автоспорт

Формула 1 подписала контракт с австрийским ServusTV

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В июне мы рассказывали о том, что немецкая телекомпания RTL не будет продлевать контракт на трансляцию гонок, действующий до конца 2020 года, хотя показывала Формулу 1 предыдущие тридцать лет, и число общедоступных каналов, транслирующих этапы чемпионата мира на территории Европы, сократится.

Тем не менее, нельзя сказать, что во всех странах происходит переход Формулы 1 на платные каналы: сегодня объявлено о том, что австрийская телекомпания ServusTV, которая входит в состав Red Bull Media House GmbH, подписала трёхлетний контракт с Ф1 и будет в прямом эфире показывать некоторые гонки чемпионата на своём бесплатном канале до 2023 года.

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Остальные этапы австрийские болельщики смогут, как и раньше, смотреть на государственном общедоступном телеканале ORF, а о том, как две телекомпании поделят гонки между собой, будет объявлено перед началом следующего сезона. При этом Гран При Австрии будет в ближайшие три года транслироваться обеими телекомпаниями.

Ян Холмс, руководитель отдела прав на международные трансляции Формулы 1: «Мы рады заключить это новое уникальное соглашение. Болельщики смогут получить удовольствие от просмотра полноценных прямых трансляций гонок на двух ведущих общедоступных каналах Австрии, которые поделят эти программы между собой.

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Я уверен, что невероятная энергия, стиль и энтузиазм, отличающие ServusTV, пойдут на пользу Формуле 1…»

Источник:www.f1news.ru
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