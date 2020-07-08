Формула E: Сэм Бёрд готовится перейти в Jaguar

Сэм Бёрд, которого можно считать одним из самых опытных гонщиков Формулы E, сменит команду и в следующем сезоне будет выступать за Jaguar. По информации издания The Race, все условия такого перехода уже оговорены, он должен произойти после финала электрической серии, который пройдёт в Берлине в первой половине августа.

Вскоре после завершения чемпионата 2019-2020 гг. Сэм примет участие в тестах уже в составе Jaguar и начнёт подготовку к следующему вместе с новым напарником, новозеландцем Митчем Эвансом. А его место в Virgin прочат Нику Кэссиди, который работал с этой командой на тестах в Марракеше в минувшем марте.

За шесть сезонов в Формуле E Бёрд одержал 8 побед и в 2018 году был одним из претендентов на титул, который в итоге достался Жану-Эрику Верню, тогда как британский гонщик занял 3-е место в личном зачёте.

В заводской команде знаменитого британского производителя автомобилей премиального класса Сэм Бёрд заменит Джеймса Каладо. О контракте должно быть объявлено уже скоро, и, судя по всему, он будет носить долгосрочный характер.

Любопытно, что в своё время оба гонщика обновлённого состава Jaguar в разное время выступали в GP2 за российскую команду Russian Time, в частности Бёрд в 2013-м стал вице-чемпионом молодёжной серии. Эванс в следующем году занял 4-е место, в 2015-м – пятое.