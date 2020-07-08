Хорнер: Мы в состоянии навязать борьбу Mercedes

Кристиан Хорнер, говоря о задачах, стоящих перед Red Bull Racing в этом сезоне, прибег к футбольной аналогии: по его словам, неопределённость с числом этапов чемпионата мира, которые удастся провести в 2020 году, заставляют команду готовиться к каждой гонке, как к решающему финальному матчу.

Гран При Австрии подтвердил явное преимущество Mercedes в квалификации, однако руководитель команды из Милтон-Кинса считает, что у Макса Ферстаппена были все шансы на победу в гонке, если бы не загадочные неполадки с электрикой, ставшие причиной схода голландского гонщика на 14 круге.

«Думаю, у нас была бы возможность побороться за победу, учитывая, что ближе к пит-стопу на машине Валттери Боттаса начались проблемы с резиной, – полагает Хорнер. – Я считаю, что мы выбрали очень правильную тактику, у нас был хороший темп, поэтому тем более жаль, что мы не смогли заработать очков.

В Mercedes неплохо потрудились в зимний период, это мы поняли ещё на предсезонных тестах. Похоже, что двигатель у них тоже отличный, но я думаю, что в основе своей наша RB16 – очень хорошая машина, и тот факт, что в начале гонки Максу удалось вклиниться между Боттасом и Хэмилтоном, можно считать обнадёживающим признаком.

Так что мы должны постараться разобраться с некоторыми вопросами, связанными с балансом машины, помешавшими нам в квалификации, и будем надеяться, что в следующий уик-энд мы выступим сильнее.

Я верю, что мы в состоянии навязать борьбу Mercedes. Возможно, не на одном быстром круге, но по ходу всего сезона. При этом к каждой гонке надо готовиться так, словно это решающий финальный матч. По-моему, в Австрии мы действовали именно так. Обе наши машины на разных стадиях гонки находились на позициях, позволявших претендовать на победу – мы просто должны применять этот подход и дальше».