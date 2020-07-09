Даниэль Риккардо: Алонсо не нуждается в моей помощи

На Гран При Австрии Даниэль Риккардо ехал на 10-й позиции, но на 17-м круге получил от команды Renault инструкцию возвращаться в боксы, став одним из семи гонщиков, кто сошёл с дистанции и не был классифицирован.

«Разумеется, такого быть не должно, – заявил австралиец на пресс-конференции в Шпильберге перед вторым этапом сезона. – Учитывая, что потом на трассу не раз выезжал автомобиль безопасности, я думаю, мы бы смогли заработать немало очков. Так что я не слишком расстроен, ведь гонка пройдёт на той же самой трассе, значит, у нас опять будет шанс.

В этом году соперничество обострилось, похоже, что интервалы между командами сократились – по крайней мере, если не обращать внимания на первый ряд стартового поля.

Я был доволен своей машиной с самого начала тренировок. В квалификации нам не повезло из-за жёлтых флагов – если бы не это, мы бы поднялись на 7-ю или 8-ю позицию. Но моя гонка была короткой, поскольку меня позвали в боксы. В любом случае, даже этих кругов было достаточно, чтобы получить какую-то информацию, и я думаю, что у нас есть возможность немного повысить гоночный темп.

Если же говорить о квалификации, то тут всё в порядке. Сложно сказать конкретно, какие позиции мы занимаем, но думаю, что мы ближе к первой пятёрке».

Разумеется, Риккардо спросили о Фернандо Алонсо, который в следующем году займёт его место в Renault.

«По-моему, это здорово! Кстати, я не только не знал об этом, но даже не ожидал, – ответил Даниэль. – Я понимал, что такая вероятность есть, но не был уверен. Фернандо – знаменитость, и, конечно, для Формулы 1 хорошо, что он возвращается в команду, вместе с которой он выиграл свои титулы. Я уже предвкушаю, что мы с ним поборемся.

Меня также устраивает, что возвращается гонщик, который старше меня по возрасту. Молодёжь – это хорошо, но из-за этих парней я чувствую себя ветераном!»

Но когда Риккардо спросили, готов ли он уступить свою машину Алонсо на пятничных тренировках, чтобы тот получше подготовился к следующему сезону, он сказал: «Нет, Алонсо не нужна никакая помощь, с возрастом он не утратил скорость. Свой последний сезон в Формуле 1 он провёл очень неплохо, ему удавалось выжимать из машины всё, даже если результаты при этом не были такими уж впечатляющими. В моей помощи Фернандо точно не нуждается, тем более что он может посещать все совещания. К тому же, я постараюсь провести за рулём как можно больше времени».