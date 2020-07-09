Эстебан Окон: Фернандо невероятно мотивирован

Многие считают, что возвращение Фернандо Алонсо в Renault может погубить карьеру Эстебана Окона, но француз уверен в обратном…

Эстебан Окон: «Это потрясающе, что в Renault смогли подписать контракт с Алонсо. Все знают, насколько тесная у них связь. Их общие успехи достойны восхищения, но теперь они хотят создать что-то новое. Не сомневаюсь, большой опыт Алонсо очень поможет команде.

Фернандо невероятно мотивирован. Вчера мы обменялись несколькими сообщениями. Я почувствовал, как он хочет вернуться. Мы обсудили невероятное будущее, которое ждёт Renault в ближайшие годы.

Мои ощущения о машины? По сравнению с 2018-м, когда выступал в Формуле 1, машины изменились, стали быстрее, да и шины стали другими. Борьба стала ещё более плотной. Но это здорово. Я доволен результатом своей первой возвращения гонки.

На тренировках возникло несколько небольших технических проблем. Если бы я смог проехать большую дистанцию и лучше квалифицировался, то смог бы добиться большего. На дистанции наша машина очень конкурентоспособна».