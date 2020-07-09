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Гран При Штирии: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Штирии.

Фаворитом второй гонки сезона букмекеры считают Льюиса Хэмилтона. Шансы его напарника Валттери Боттаса, победившего в Шпильберге в минувшее воскресенье, оцениваются ниже. Макс Ферстаппен – единственный, кто по мнению букмекеров может составить конкуренцию Mercedes.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Штирии

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Хэмилтон
1.91

Боттас
3.25

Ферстаппен
4.33

Элбон
26.00

Леклер
41.00

Феттель, Норрис, Сайнс, Перес, Стролл
67.00

Риккардо
501.00

Квят, Гасли, Окон
1001.00

Райкконен, Джовинацци, Грожан, Магнуссен, Расселл, Латифи
2001.00

В ставках на победу в личном зачёте тоже лидирует Хэмилтон, хотя после первого этапа он занимает четвёртое место в чемпионате, 13 очков уступая лидеру Боттасу. Букмекеры считают, что два гонщика Mercedes и разыграют между собой победу в чемпионате в этом сезоне.

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Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте

Хэмилтон
1.57

Боттас
3.50

Ферстаппен
10.00

Леклер
13.00

Феттель
67.00

Элбон, Норрис, Перес
101.00

Стролл
201.00

Риккардо
251.00

Сайнс
501.00

Окон, Райкконен
1001.00

Квят, Гасли, Джовинацци, Магнуссен, Грожан, Расселл, Латифи
2001.00

В ставках на победу в Кубке конструкторов лидер не меняется много лет – Mercedes. Шансы остальных команд оцениваются намного ниже.

Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов

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Mercedes
1.12

Red Bull
9.00

Ferrari
17.00

McLaren
101.00

Racing Point
201.00

Renault
501.00

Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas, Williams
2001.00

Источник:www.f1news.ru
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