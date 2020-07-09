У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой

На первом этапе сезона скорость новой машины Red Bull не слишком впечатлила, достаточно сказать, что в квалификации Макс Ферстаппен проиграл 0,538 секунды обладателю поула Валттери Боттасу. И это на довольно короткой трассе в Шпильберге.

В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время. Хотя определённые изменения в аэродинамику RB16 будут внесены уже ко второй гонке сезона, которая пройдёт на том же австрийском автодроме.

Больше всего Ферстаппен и Александер Элбон теряли в 7-м и 9-м поворотах, самых скоростных на Red Bull Ring, хотя, казалось бы, машины, построенные в Милтон-Кинсе обычно справляются с такими поворотами прекрасно. Анализ, проведённый командой, показал, что под воздействием высоких боковых перегрузок некоторые элементы аэродинамики слишком сильно гнулись.

В частности, это относилось к нижней части машины, к области днища. В результате происходил частичный срыв воздушного потока, машина теряла стабильность, и гонщики это чувствовали.

«Именно поэтому машину Макса разворачивало на тренировках, – пояснил Хельмут Марко, советник по автоспорту компании Red Bull. – Чтобы поведение машины в поворотах стало более предсказуемым, пришлось увеличить прижимную силу, из-за этого мы теряли время на прямых. Но в гонках проблема проявлялась в меньшей степени, ведь машина с полными баками проходила эти повороты на 15-18 км/ч медленнее. Поэтому мы просто должны сделать некоторые элементы более жёсткими».

На первом этапе сезона команда тестировала две разных версии переднего крыла, но пока неясно, какой вариант будет использоваться на Гран При Штирии.

«Элбон немного терял в темпе из-за переднего крыла, но мы с самого начала договорились, что если новая версия будет только в одном экземпляре, то её получит Макс, – прокомментировал Марко. – На машине Алекса стояло старое крыло, которое неидеально взаимодействовало с днищем машины. Да и сам Элбон в начале уик-энда не сразу обрёл скорость, сказался долгий перерыв в гонках. Но потом он постепенно разогнался».

После того, как протест Red Bull против системы DAS, разработанной Mercedes, был отклонён, она была официально признана легальной, но Марко не утверждает, что команда обязательно займётся разработкой чего-то аналогичного: «Мы должны тщательно обдумывать, что собираемся делать. Преимущества DAS очевидны. В Mercedes используют эту систему в основном перед быстрыми кругами в квалификации и перед рестартами по ходу гонки. Она позволяет лучше прогревать резину.

Минус в том, что вес машины увеличивается на два кг. Если взяться за подобную разработку, то надо решить задачу более качественно. Но на это уйдёт два месяца. Нас ждёт короткий сезон, поэтому возникает вопрос: есть ли смысл тратить силы на подобные вещи? Но сейчас мы занимаемся всеми расчётами».