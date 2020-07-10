Алекс Элбон: Я не разговаривал с Хэмилтоном

После финиша Гран При Австрии Алекс Элбон заявил, что намерен обсудить с Хэмилтоном их столкновение в гонке, но сегодня сказал, что обсуждать в общем-то нечего…

Алекс Элбон: «Нет, я не говорил с Хэмилтоном. На самом деле, мне нечего сказать. Уверен, Льюис не собирался врезаться в мою машину.

Да, в тот момент я был очень расстроен. Мы думали, что многое потеряли. Я и сейчас считаю, что после перехода на шины Soft в конце гонки у нас был шанс на победу. Увы, обстоятельства сложились неудачно, и мы столкнулись.

Здорово, что в этот уик-энд мы проведём ещё одну гонку на Red Bull Ring. Мы нашли некоторые области, в которых сможем прибавить уже в этот уик-энд – и надеемся выступить лучше».