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Автоспорт

Алекс Элбон: Я не разговаривал с Хэмилтоном

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После финиша Гран При Австрии Алекс Элбон заявил, что намерен обсудить с Хэмилтоном их столкновение в гонке, но сегодня сказал, что обсуждать в общем-то нечего…

Алекс Элбон: «Нет, я не говорил с Хэмилтоном. На самом деле, мне нечего сказать. Уверен, Льюис не собирался врезаться в мою машину.

Да, в тот момент я был очень расстроен. Мы думали, что многое потеряли. Я и сейчас считаю, что после перехода на шины Soft в конце гонки у нас был шанс на победу. Увы, обстоятельства сложились неудачно, и мы столкнулись.

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Здорово, что в этот уик-энд мы проведём ещё одну гонку на Red Bull Ring. Мы нашли некоторые области, в которых сможем прибавить уже в этот уик-энд – и надеемся выступить лучше».

Источник:www.f1news.ru
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