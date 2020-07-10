Пятница, 10 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортeSports: Две победы Гарсии, два подиума Сидорковой
Автоспорт

eSports: Две победы Гарсии, два подиума Сидорковой

AdminНет комментариев
Добавлено

Испанская гонщица Марта Гарсия вошла в число претендентов на титул в виртуальной серии W Series Esports League, одержав две победы на трассе в Спа. При этом лидерство в личном зачёте осталось за Бейтске Виссер, а Ирина Сидорокова, российская гонщица SMP Racing, сохранила второе место, дважды поднявшись на подиум в трёх гонках.

Гарсия впервые добилась подобного успеха, выиграв первую и третью гонку, причём в обоих случаях стартовав с поула, а во второй – с реверсивным порядком старта – финишировала пятой, хотя начинала её с последней позиции. Кроме того, в третьей гонке Марта записала на свой счёт лучший круг, за что тоже получила дополнительный призовой балл, набрав на пятом этапе серии 52 очка.

Читайте также:  F3 Asian: Чэдвик выиграла гонку, Алдерс – титул

Лидер серии Бейтске Виссер вновь выступила вполне уверенно: хотя на высшую ступень подиума не поднялась, но дважды финишировала второй. За первые пять этапов Esports League она набрала 250 очков, Сидоркова уступает ей 49 очков, а Гарсия проигрывает российской гонщице 20 очков.

Ирина финишировала третьей в первой и третьей гонке, а во второй заняла шестое место, причём ей пришлось работать в несколько непривычных условиях. Если до этого она участвовала в виртуальной серии, находясь дома, то сейчас, прихватив с собой комплект оборудования для киберспорта, приехала в Смоленск, где в этот уик-энд ей предстоит выступить на первом этапе РСКГ в классе «туринг-лайт».

Читайте также:  Льюис Хэмилтон: Сейчас мы лучше готовы к Мельбурну

Шестой этап W Series Esports League пройдёт в следующий четверг на виртуальной трассе в Уоткинс-Глен.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Даниэль Риккардо: Алонсо не нуждается в моей помощи

Макс Ферстаппен: У нас нет причины менять Элбона

Эстебан Окон: Фернандо невероятно мотивирован

У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой

Марко: Мы пока не знаем причин схода

Закрыть