eSports: Две победы Гарсии, два подиума Сидорковой

Испанская гонщица Марта Гарсия вошла в число претендентов на титул в виртуальной серии W Series Esports League, одержав две победы на трассе в Спа. При этом лидерство в личном зачёте осталось за Бейтске Виссер, а Ирина Сидорокова, российская гонщица SMP Racing, сохранила второе место, дважды поднявшись на подиум в трёх гонках.

Гарсия впервые добилась подобного успеха, выиграв первую и третью гонку, причём в обоих случаях стартовав с поула, а во второй – с реверсивным порядком старта – финишировала пятой, хотя начинала её с последней позиции. Кроме того, в третьей гонке Марта записала на свой счёт лучший круг, за что тоже получила дополнительный призовой балл, набрав на пятом этапе серии 52 очка.

Лидер серии Бейтске Виссер вновь выступила вполне уверенно: хотя на высшую ступень подиума не поднялась, но дважды финишировала второй. За первые пять этапов Esports League она набрала 250 очков, Сидоркова уступает ей 49 очков, а Гарсия проигрывает российской гонщице 20 очков.

Ирина финишировала третьей в первой и третьей гонке, а во второй заняла шестое место, причём ей пришлось работать в несколько непривычных условиях. Если до этого она участвовала в виртуальной серии, находясь дома, то сейчас, прихватив с собой комплект оборудования для киберспорта, приехала в Смоленск, где в этот уик-энд ей предстоит выступить на первом этапе РСКГ в классе «туринг-лайт».

Шестой этап W Series Esports League пройдёт в следующий четверг на виртуальной трассе в Уоткинс-Глен.