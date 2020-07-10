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Автоспорт

Мик Шумахер хотел бы участвовать в пятничных тренировках

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В прошлом году Мик Шумахер провёл два дня на тестах машин Формулы 1 – с Ferrari и Alfa Romeo. 21-летний немец рассчитывал провести несколько пятничных тренировок на выездных этапах в этом году, но из-за эпидемии календарь был пересмотрен, гонки пока проходят только в Европе, где он сосредоточен на борьбе в Формуле 2 и не может садиться за руль в Формуле 1.

Мик Шумахер: «Коронавирус сократил сезон, сейчас у нас нет возможности работать на пятничных свободных заездах. Она может появиться на Гран При Мексики, Бразилии и США, но пока не ясно, состоятся ли эти этапы.

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Посмотрим, что ждёт нас в будущем, но я бы очень хотел проехать несколько кругов в одну из пятниц.

Молодёжные тесты в конце сезона? Да, это было бы здорово, но пока я не могу ничего подтвердить. Решение не принято. Сейчас никто не знает, как будет выглядеть конец сезона».

Источник:www.f1news.ru
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