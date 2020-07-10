Серхио Перес: Надеюсь вскоре подняться на подиум

Серхио Перес считает, что мог подняться на подиум в первой гонке сезона в Шпильберге, но помешала ошибочная стратегия. Гонщик Racing Point рассчитывает во второй гонке добиться более высокого результата, чем шестое место.

Серхио Перес: «Приятно, что мы активно боролись с Ferrari и McLaren. Мы высоко квалифицировались и были быстры в гонке, но недовольны результатом, из-за неудачной стратегии упустив шанс подняться на подиум.

Что касается расстановки сил в середине пелотона, то я считаю, что мы с McLaren опережаем остальных. Если наше преимущество сохранится на Хунгароринге, то это будет означать, что наша машина быстра на всех трассах.

Отрывы в средней группе минимальны – отставание даже в пять сотых может привести к потере нескольких позиций на старте. По итогам первого уик-энда в McLaren заработали больше очков, но я считаю, что мы с ними на одном уровне.

Мы очень быстры в скоростных поворотах, но должны прибавить в медленных и среднескоростных. Надеюсь, мы сможем это сделать. Выступление второй уик-энд подряд на одной и той же трассе должно помочь нам добиться большего от машины.

В команде отличная атмосфера и у всех хорошее настроение. Мы знаем, что вскоре у нас появятся аэродинамические новинки. Я уже несколько лет работаю в этом коллективе и вижу, что сотрудников переполняет энтузиазм. Надеюсь, вскоре мы сможем подняться на подиум».