Бинотто: Секундомер не врёт – новинки не работают

Неудачно сложилась квалификация Гран При Штирии для Ferrari – Себастьян Феттель вышел в финал, но показал только десятое время, а Шарль Леклер не смог подняться выше 11-й строчки – и потеряет три места на старте.

Более того, после квалификации в Скудерии признали, что новинки, подготовленные ко второму этапу в Шпильберге, не оправдали ожиданий.

Себастьян Феттель (10-й): «Я рад, что квалификацию не перенесли на утро воскресенья, хотя мы рассчитывали на более высокий результат. Мы перепробовали всё, что могли, но требовалось слишком много времени для прогрева дождевой резины, особенно передних шин. Я не раз блокировал передние колёса и сталкивался с аквапалинрованием на прямой. Во время последней попытки в финале я рисковал везде, где только возможно, но потерял контроль над машиной в восьмом повороте и не смог прибавить.

Мы усвоили этот урок и воспользуемся им, когда в следующий раз столкнёмся с подобными условиями. Прогноз на завтра обещает сухую погоду, наш гоночный темп выглядит лучше, но скорость всё равно не соответствует ожиданиям».

Шарль Леклер (11-й): «Сегодня мы оказались недостаточно быстры. Меня удивило такое отставание от соперников – нам определённо нужно работать. Машина отлично управляется и на сухой, и на мокрой трассе, но сегодня возникли определённые проблемы, которые ещё предстоит решить, а мне нужно поработать над своим пилотированием в таких условиях.

К сожалению, усилился дождь, когда во второй сессии я вернулся на трассу на втором комплекте дождевых шин, поэтому я не смог прибавить. Жаль, что так вышло.

Вчера я выбрал более агрессивные настройки, что, возможно, сделало поведение машины менее предсказуемым в дождь – сегодня пришлось за это расплачиваться. Однако я уверен, что это правильный выбор на завтра, и он даст преимущество».

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Команда разочарована итогами дня. Мы должны принять тот факт, что секундомер не врёт. В двух квалификациях, прошедших в разных условиях, мы были неконкурентоспособны, уступив не только главным соперникам последних лет, но и тем командам, которые ещё вчера, как правило, отставали от нас.

Мы много работали, чтобы раньше запланированного срока привезти обновления, но на трассе они оказались бесполезными. Теперь нужно выяснить почему, и изменить результаты, которые недостаточно хороши для команды, носящей имя Ferrari. Нет сомнений, что мы всё исправим, но мы не можем игнорировать факты».