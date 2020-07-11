Льюис Хэмилтон: Я всегда рад дождю!

В дождевой квалификации в Австрии Льюис Хэмилтон завоевал свой 89-й поул, опередив ближайшего соперника более чем на 1.2 секунды…

Льюис Хэмилтон: «Думаю, я могу быть доволен своим быстрым кругом, не так ли? Так и есть! День выдался очень непростым, погодные условия оставляли желать лучшего – временами я просто не видел, куда едет машина! На предпоследнем круге возник опасный момент, началось сильное аквапланирование – сердце ушло в пятки! К счастью, на финальном круге я сумел улучшить результат, проехал очень чисто. Мне нравятся дождевые квалификации!

Пятница сложилась для меня непросто. Я неплохо провел первую тренировку, но во второй на моей машине были проблемы – мы выяснили это уже после сессии, к счастью, ничего серьезного. Если бы сегодня обошлось без непогоды, мы были бы достаточно быстры, но я никогда не имел ничего против дождя, всегда ему рад! Кажется, в воскресенье нас ждет солнечный день. Мы готовы к любым условиям – и к сухим, и к дождевым.

Поул – та позиция, с которой я хотел стартовать. Хорошо, что сессия прошла без неприятностей, я не допустил ни единой ошибки – это всегда воодушевляет!»