Суббота, 11 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЛьюис Хэмилтон: Я всегда рад дождю!
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Я всегда рад дождю!

AdminНет комментариев
Добавлено

В дождевой квалификации в Австрии Льюис Хэмилтон завоевал свой 89-й поул, опередив ближайшего соперника более чем на 1.2 секунды…

Льюис Хэмилтон: «Думаю, я могу быть доволен своим быстрым кругом, не так ли? Так и есть! День выдался очень непростым, погодные условия оставляли желать лучшего – временами я просто не видел, куда едет машина! На предпоследнем круге возник опасный момент, началось сильное аквапланирование – сердце ушло в пятки! К счастью, на финальном круге я сумел улучшить результат, проехал очень чисто. Мне нравятся дождевые квалификации!

Читайте также:  Берни Экклстоун перебрался в Швейцарию

Пятница сложилась для меня непросто. Я неплохо провел первую тренировку, но во второй на моей машине были проблемы – мы выяснили это уже после сессии, к счастью, ничего серьезного. Если бы сегодня обошлось без непогоды, мы были бы достаточно быстры, но я никогда не имел ничего против дождя, всегда ему рад! Кажется, в воскресенье нас ждет солнечный день. Мы готовы к любым условиям – и к сухим, и к дождевым.

Читайте также:  Валттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

Поул – та позиция, с которой я хотел стартовать. Хорошо, что сессия прошла без неприятностей, я не допустил ни единой ошибки – это всегда воодушевляет!»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Зак Браун: Лучше выехать и показать всё, на что способны

Росс Браун: В какой-то момент тесты выявят коронавирус

Третья тренировка откладывается

Бинотто: Гонщики будут соблюдать ограничения

Вольфф: Пока мы не знаем, что с машиной Льюиса

Закрыть