Росс Браун: В какой-то момент тесты выявят коронавирус

Накануне в Формуле 1 сообщили, что с пятницы 3 июля по четверг 9 июля было проведено 4566 тестов на Covid-19 среди гонщиков, сотрудников команд, FOM и другого персонала – все они оказались отрицательными. Росс Браун доволен такими результатами, но готов к тому, что однажды тест выявит у кого-нибудь коронавирус.

Росс Браун: «В какой-то момент тесты дадут положительный результат, но мы надеемся, что сможем удержать ситуацию под контролем и минимизировать риски.

Моя супруга Джин переживала, что мне придётся ехать в Шпильберг, но я ей ответил, что здесь самое безопасное место, которое только можно найти. К этому мы и стремимся. Постучите по дереву, чтобы так было и дальше, но мы не можем позволить себе расслабиться. Огромное спасибо всем, благодаря кому это стало возможно, особенно местным промоутерам – отличная работа.

Мы должны быть уверены, что Формула 1 останется международным чемпионатом и будет приезжать в разные страны. Мы не превратимся в локальное соревнование из-за коронавируса».