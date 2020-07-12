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Грожану помешали проблемы с ERS

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Кевин Магнуссен квалифицировался пятнадцатым на Гран При Штирии, назвав свой результат максимально возможным. Его напарник по команде Haas Роман Грожан не проехал ни одного быстрого круга из-за проблем с охлаждением ERS.

Кевин Магнуссен (15-й): «Я рад, что нам позволили провести квалификацию в таких условиях. Было весело! На некоторых участках возникало аквапланирование, но это не доставляло больших проблем.

Пятнадцатое место – не самый выдающийся результат, но это максимум, на что мы могли рассчитывать, поэтому я доволен. Завтра предстоит напряжённая борьба, постараемся пробиться в первую десятку».

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Роман Грожан (20-й): «На моей машине возникла проблема с насосом охлаждения ERS – система не работала и не запасала энергию на круге выезда из боксов. В результате не удалось проехать ни одного быстрого круга. Жаль, мы упустили хороший шанс».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Очень интересная квалификация. Дирекция гонки приняла верное решение, начав сессию.

Если говорить о наших выступлениях, то на машине Грожана возникли проблемы с охлаждением ERS. Кевин сделал всё, что мог и вышел из первой части. Он пытался бороться во второй, но последний круг получился не идеальным, и он закончил квалификацию 15-м. На данный момент это отражение нашей скорости.

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Посмотрим, что будет завтра, когда трасса высохнет. Надеюсь, проблемы прошлого уик-энда не повторятся. Ожидается более прохладная погода – надеюсь, мы сможем бороться».

Источник:www.f1news.ru
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