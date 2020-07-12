Кими Райкконен: Мы упустили хороший шанс

Неудачно завершилась квалификация Гран При Штирии для Alfa Romeo – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци не вышли во вторую часть. В команде надеются, что сухая погода в гонке поможет побороться за очки.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы сделали шаг вперёд по сравнению с нашей скоростью на прошлой неделе, поэтому разочарованы тем, что не вышли из первой сессии. Мы были достаточно быстры для продолжения борьбы во второй части, но Антонио развернуло, когда он показывал очень хорошее время, а лучший круг Кими был испорчен красными флагами.

Сегодня условия были сложными, а завтра мы готовы к любой погоде. Думаю, у нас достаточно скорости для борьбы за места в первой десятке – нужно продемонстрировать это в гонке».

Кими Райкконен (16-й): «Я разочарован тем, что не смог выйти из первой сессии. Машина прибавила по сравнению с прошлой неделей, но мы не смогли этим воспользоваться. У нас был шанс показать хороший результат.

Сначала я хорошо проезжал круги, но затем попал в трафик – не повезло. Я попытался максимально выложиться на последнем круге, ехал с улучшением, но из-за красных флагов не смог закончить попытку. Мы упустили хорошую возможность, но постараемся отыграть позиции завтра. В воскресенье погода изменится, мы сделаем максимум возможного».

Антонио Джовинацци (19-й): «Сложная квалификация, хотя в начале сессии мы были быстры. Я должен был максимально выложиться на последнем круге, поэтому атаковал изо всех сил, чтобы отыграть позиции, но заехал на поребрик в предпоследнем повороте и потерял контроль над задней частью машины – на этом всё закончилось. Жаль, ведь я ехал с улучшением своего времени почти на секунду и думал, что выйду во вторую часть.

Завтра может быть сухо, так что нам придётся иметь дело с совсем другими условиями. Как и на прошлой неделе, я стартую в конце, но мы должны сделать так, чтобы гонка сложилась в нашу пользу. У нас есть скорость, чтобы отыграться, мы не сдаёмся».