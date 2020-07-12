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Автоспорт

Зайдль: Снимаю шляпу перед командой и гонщиками

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В McLaren неплохо выступили в дождевой квалификации в Штирии. Карлос Сайнс занял третье место, а Ландо Норрис – шестое, но из-за штрафа будет стартовать девятым…

Карлос Сайнс (3-й): «Я очень доволен третьей позицией, добытой в столь сложных условиях! Мне всегда нравилось пилотировать под дождём, а сегодня я добился лучшего для себя результата квалификации. Условия стали сложнее под конец финальной сессии, было трудно определить, где можно больше рисковать. Это самая интересная и напряжённая квалификация в моей карьере.

Старт с третьего места даёт отличные шансы побороться за большое количество очков, но до клетчатого флага ещё очень далеко. Гонка пройдёт на сухой трассе, так что всё может быстро измениться. Вечером мы подготовимся, а завтра будем бороться!»

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Ландо Норрис (6-й): «В квалификации пришлось нелегко, но машина работала хорошо, я полностью ей доверял и мог атаковать, особенно в двух первых сессиях. В финале не повезло – я оказался не в том месте, когда состояние трассы было оптимальным.

Команда всё сделала отлично, у нас хорошая машина, Карлос великолепно выступил, а я должен был лучше справиться со своей работой. В любом случае, у меня неплохая стартовая позиция, с нетерпением жду гонку».

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Андреас Зайдль, руководитель команды: «Снимаю шляпу перед командой и гонщиками – с уважением за фантастическую работу. Третье и шестое место в столь сложной дождевой квалификации – ещё одно подтверждение того, что у нас отличные пилоты и великолепная команда.

Карлос и Ландо сделали всё как надо, и это сыграло решающую роль. Им удалось удержать машины на трассе, и вместе с инженерами они старались найти оптимальное место в пелотоне, где можно выжать всё из машины. Впечатляющий финальный круг Карлоса принёс нам лучший результат в квалификации с 2014 года.

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Кроме того, я хочу поблагодарить Renault. Управляемость силовой установки – это ключ к тому, чтобы достичь такого результата в дождевых условиях.

Из-за штрафа Ландо мы будем стартовать с третьей и девятой позиции, но они дают хороший шанс побороться за очки».

Источник:www.f1news.ru
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