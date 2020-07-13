Красная катастрофа: Итальянская пресса критикует Ferrari

Выступление Ferrari в Гран При Штирии получилось коротким, но запоминающимся – Шарль Леклер врезался в Себастьяна Феттеля в третьем повороте, обе машины получили серьёзные повреждения и сошли. Итальянская пресса, которая никогда не даёт спуску Скудерии, обрушилась с разгромной критикой на команду из Маранелло.

«Красная катастрофа! – пишет Gazzetta dello Sport. – Леклер предпринял безрассудную атаку на Феттеля и вверг Ferrari в глубокий кризис. В Маранелло переживают кошмар – машина SF1000 медленная и бесперспективная. Команда в хаосе, амбиции побороться за титул тлеют в огне».

Не менее жёстко критикует Шарля Леклера Corriere della Sera: «От феномена к проблеме. Леклер, талантливый и умный гонщик, теряет голову и вслед за собой тянет Ferrari в пропасть. Так завершается кошмарный для Ferrari Гран При, который в команде хотят поскорее забыть».

«В Ferrari обостряется кризис, – пишет Corriere dello Sport. – Почти не контролируемый Феттель, который уходит в конце сезона, и огромная нагрузка на Леклера – это лишь одна из проблем, с которой должен справиться руководитель команды Маттиа Бинотто. Уже в начале сезона у Скудерии гора проблем».

«Браво, Ferrari! – язвит Tuttosport. – Гонщики сталкиваются друг с другом, разрушая работу инженеров. В результате невозможно проверить, насколько эффективными оказались новинки. Одно можно утверждать наверняка: после смерти Серджио Маркионне Ferrari лишилась внутренней организации».

Подвела итоги La Repubblica: «Ferrari погружается в пучину проблем, тогда как Mercedes вновь празднует победу. После успеха Валттери Боттаса пришло время Льюиса Хэмилтона утвердить себя в роли короля дождя Формулы 1».