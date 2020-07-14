Гран При Штирии: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Штирии…

Квалификация

Выиграв квалификацию в Шпильберге, Льюис Хэмилтон завоевал 89-й поул в карьере и третий на австрийской трассе.

Гран При Штирии стал 25-м уникальным Гран При в карьере Хэмилтона, где он стартовал с поула.

Третий раз подряд Макс Ферстаппен стартовал в Шпильберге вторым.

Третье место в квалификации – лучший результат в карьере Карлоса Сайнса. В Гран При Австрии третьим стартовал Ландо Норрис (после штрафа Хэмилтона), в Гран При Штирии – Карлос Сайнс – у McLaren два третьих места на старте подряд.

Четвёртое место в квалификации – худший результат Валттери Боттаса на австрийской трассе после подписания контракта с Mercedes.

Пятое место Эстебана Окона – лучший результат для Renault с прошлогодней гонки в Монце, где пятым стартовал Даниэль Риккардо.

Ландо Норрис квалифицировался шестым и даже с штрафом с потерей трёх позиций в девятый раз подряд стартовал в первой десятке.

Джордж Расселл квалифицировался 12-м и впервые за карьеру прошёл во вторую часть квалификации. Всего 0,091 секунды ему не хватило, чтобы попасть в финал. Это первый выход Williams во вторую часть квалификации после Бразилии’18, когда Сергей Сироткин квалифицировался 15-м.

Впервые после Гран При Канады и США в сезоне 2015 года команда Ferrari смогла провести в финал квалификации лишь одного гонщика на двух этапах подряд.

Гонка

Выиграв Гран При Штирии, Льюис Хэмилтон одержал 85-ю победу в карьере, сократив отставание от Михаэля Шумахера в рейтинге по этому показателю до шести побед.

Хэмилтон продлил серию до 14 сезонов подряд, в каждом из которых он выигрывал хотя бы одну гонку.

Для Хэмилтона это лишь вторая победа в Шпильберге, но на этот раз этап назывался Гран При Штирии, и для Льюиса это рекордная – 24-я победа в разных Гран При за карьеру.

Хэмилтон в 152-й раз за карьеру поднялся на подиум. Он занимает вторую строчку по этому показателю, но до рекорда Михаэля Шумахера – 155 подиумов – совсем недалеко.

В 31-й раз за карьеру поднявшись на подиум, Макс Ферстаппен сравнялся по этому показателю с Джеком Брэбэмом.

Финишировав четвёртым, Алекс Элбон повторил лучшее достижение в своей карьере. В прошлый раз он был четвёртым в Японии’19.

Серхио Перес финишировал шестым, став единственным гонщиком, закончившим обе гонки в Шпильберге на одной и той же позиции.

Карлос Сайнс оставил за собой лучший круг, а на прошлой неделе лучший круг проехал его напарник Ландо Норрис. В прошлый раз два лучших круга по ходу одного сезона были у McLaren в 2012-м.

Второй раз в четырёх последних гонках оба гонщика Ferrari не смогли финишировать после столкновения друг с другом. В прошлый раз это произошло в Бразилии’19.