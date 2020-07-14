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Автоспорт

Хорнер: Скорость Racing Point беспокоит всех

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер впечатлён скоростью Серхио Переса во время гонки в Штирии. В Racing Point уже доказали, что в этом году с ними нужно считаться – недаром в Renault подали протест…

Кристиан Хорнер: «Думаю, скорость Racing Point сейчас беспокоит всех. В какой-то момент гонки Серхио Перес был быстрее машин Mercedes. Он получил новые шины примерно на том же круге, что и Боттас, но ехал на три-четыре десятых быстрее Валттери. Они продемонстрировали впечатляющий темп. Алексу было очень непросто удержать Серхио позади».

Источник:www.f1news.ru
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