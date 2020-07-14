Норрис: Теперь важно сохранить набранный темп

После двух этапов сезона команда McLaren занимает второе место в зачёте Кубка конструкторов, чего не было уже давно, и настроена развить этот успех в Венгрии.

Ландо Норрис: «Две гонки, прошедшие в Австрии, сложились для нас невероятно здорово, и я уже предвкушаю возвращение на трассу в Венгрии. После двух недель, проведённых на Red Bull Ring, надо перестроиться и продолжать упорно трудиться, чтобы развить достигнутые результаты.

На Хунгароринге больше медленных поворотов, трасса там намного уже, чем в Австрии, и это даст нам возможность оценить эффективность машины в новых условиях. За годы карьеры я не раз выступал на этой трассе, в том числе в 2017-м именно там провёл свои самые первые тесты за рулём машины Формулы 1, поэтому с ней у меня связано немало хороших воспоминаний. Надеюсь, предыдущий опыт поможет показать хорошую скорость, начиная с пятничных тренировок.

Мы понимаем, что позади только два этапа сезона, и радоваться рано. Начало положено отличное, но теперь надо постараться сохранить набранный темп и заработать побольше очков».

Карлос Сайнс: «После Гран При Штирии я был в сложном настроении: если суббота сложилась отлично, то в воскресная гонка прошла далеко не лучшим образом. Я провёл ещё пару дней в Австрии, посвятив их тренировкам и отдыху перед последней из трёх гонок подряд, с которых начинается сезон.

Я отправляюсь в Венгрию с уверенностью в том, что несмотря на результат предыдущего Гран При, наша команда движется в верном направлении, и после обнадёживающего старта чемпионата я настроен позитивно.

Но на Хунгароринге нас ждут трудности другого характера, не такие, как были в Австрии, и к ним нужно хорошо подготовиться. В прошлом году я отлично провёл венгерскую гонку, финишировав пятым, поэтому, как всегда, теперь мне хочется добиться большего».

Пирс Тинн, директор по производству: «Три гонки подряд – это всегда непростое испытание, тем более если с них начинается сезон, а у нас практически новая машина. Специалисты производственного подразделения на базе в Уокинге проделали отличную работу, обеспечив нас всеми необходимыми запасными частями на весь трёхнедельный период, при этом выдерживая высокие стандарты качества.

За два уик-энда в Австрии нам удалось преодолеть все сложности, техника отработала вполне надёжно. Кроме того, Ландо и Карлос прекрасно пилотировали, так что запасные части если и требовались, то в минимальных количествах, но расслабляться нельзя.

Теперь команда отправляется в Венгрию, и у нас вновь будет возможность бороться за хорошие результаты. На извилистой и узкой трассе Хунгароринга, где относительно невысокие скорости, требуется высокий уровень прижимной силы, поэтому машину там нужно настраивать совсем не так, как на быстром австрийском кольце, и в предстоящий уик-энд надёжность техники пройдёт очередную проверку.

Но мы уже готовимся к следующей серии из трёх Гран При, которые пройдут в Сильверстоуне и Барселоне. Как всегда, задача в том, чтобы при любой возможности совершенствовать машину, и нам предстоит уделять больше внимания её модернизации, чем работе по производству запчастей.

Сезон в этом году короткий, а это требует от команды правильно распределять ресурсы, но перед нами стоят интересные задачи, и мы готовы их выполнить».