Ферстаппен: Выиграть у Mercedes будет сложно

В прошлом году Макс Ферстаппен завоевал поул на Хунгароринге, но сейчас осторожен в прогнозах…

Макс Ферстаппен: «Шанс на победу есть в каждый уик-энд, но нужно быть реалистами. Если вы доминируете в чемпионате, как Mercedes, вы будете быстры на любой трассе. Я сделаю всё возможное, но победить их на этой трассе будет сложно.

Посмотрим, сколько мы на этот раз им уступим. Погода может помочь, но по чистой скорости они впереди. Отыграть это отставание будет непросто. Но всегда можно что-то улучшить, настройки двигателя или что-то ещё.

У Mercedes большое преимущество на прямых, а мы очень конкурентоспособны в медленных поворотах, которых было мало в Шпильберге, но здесь мы можем выглядеть лучше. Их машина гораздо стабильнее на трассе, они очень быстры в скоростных поворотах и эффективнее используют резину – это видно по картинке с бортовой камеры. Их машина едет по трассе как по рельсам».