Гасли: Мы надеемся сократить отставание от Renault

После двух гонок сезона на счету AlphaTauri семь очков и седьмое место в Кубке конструкторов. В четверг в Венгрии Пьер Гасли заявил, что преимущество соперников стало для команды сюрпризом.

Пьер Гасли: «В Racing Point произвели большее впечатление, чем мы ожидали. В McLaren тоже оказались немного быстрее, чем мы думали после тестов. Соперники из Renault тоже быстрее нас, но они – наша цель. Мы знаем, в чём должны прибавить. В ближайшие недели у нас появятся новинки, и я надеюсь, что они позволят сократить отставание от Renault.

Не думаю, что в машине есть какая-то одна область, в которой мы должны прибавить. Машина хорошо работает, но мы должны в целом сделать её быстрее. Нам нужно больше прижимной силы, нам нужно лучше понять поведение машины на разных трассах. Как я сказал, в ближайшие недели мы получим новинки, и я надеюсь, что они позволят сократить отставание от команд, которые сейчас нас опережают».

Комментирую ситуацию на первом круге Гран При Штирии, когда его машину задел Даниэль Риккардо, Пьер заявил: «Я всегда поддерживал жёсткую борьбу, поэтому рад, что в FIA позволяют нам больше бороться.

Честно говоря, для меня стало сюрпризом, что после такого инцидента машина получила повреждения, которые повлияли на мою дальнейшую гонку. Возможно, произошло небольшое недопонимание со стороны Даниэля, которое и привело к столкновению. Конечно, я разочарован тем, как затем сложилась моя гонка – результат мог быть намного лучше, но так бывает».