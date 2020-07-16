Ландо Норрис: Мне уже намного лучше

Пилот McLaren Ландо Норрис объяснил, что болезненные ощущения в области грудной клетки, которые он испытывал в дни Гран При Штирии, связаны с последствиями долгого перерыва между гонками, длившегося несколько месяцев.

Ландо Норрис: «На этой неделе я чувствую себя лучше, это здорово. Я вернулся в Великобританию на пару дней, выполняя все меры предосторожности, чтобы проконсультироваться со специалистами, пройти сканирование и т.д.

В основном мы диагностировали, с чем связана проблема. Быстро такие вещи не проходят и не вылечиваются, но я намного лучше себя чувствую, чем в прошлый уик-энд, хотя сложно сказать, что будет, когда я сяду за руль и нагрузки опять возрастут до предела.

Но все эти болезненные ощущения объясняются просто: я слишком долго не садился за руль, после чего вернулся к работе и провёл гоночный уик-энд. К этому невозможно было подготовиться или предвидеть подобные последствия. После первого этапа сезона было несколько дней отдыха, как раз тогда всё и началось.

После первого уик-энда я несколько изменил положение рулевой колонки и посадку в кокпите, чтобы стало комфортнее, так что в дни второго уик-энда работать было намного удобнее. За время перерыва я нарастил столько мышечной массы, что стал плохо помещаться в сиденье, поэтому мне пришлось немного изменить его форму, посадку и т.д., что тоже сыграло свою роль и привело к таким последствиям.

Хотя сложно назвать точные причины случившегося, но со временем всё должно улучшиться, и в будущем я буду меньше подвержен подобным неприятностям».