Алекс Элбон: Причин для паники нет

Отставание Алекса Элбона от напарника во время Гран При Штирии бросалось в глаза – и в четверг в Венгрии его спросили о причинах…

Алекс Элбон: «Я не чувствую дополнительного прессинга. В автоспорте он есть всегда. В Формуле 1 каждый гонщик выступает под давлением, стараясь показать все свои возможности. Я понимаю, что должен хорошо справляться со своей работой, но в этом нет ничего нового. Моя жизнь так устроена с восьми лет.

На первом отрезке прошлой гонки возникли некоторые проблемы из-за неудачного старта. С этим и связана потеря скорости. Причин для паники нет. Мне нужно понять, как оптимально экономить ресурс шин на дистанции, когда атаковать, а когда сбавлять темп. Сейчас это важнее всего. Как только я почувствую себя комфортнее в машине, скорость придёт».