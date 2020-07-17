Дзанарди начинают выводить из искусственной комы

Пресс-служба госпиталя в Сиене опубликовала бюллетень о состоянии Алекса Дзанарди, который после произошедшей 19 июня аварии находится в палате интенсивной терапии с серьёзными повреждениями костей лица и головного мозга.

Состояние гонщика остается серьезным, но стабильным, он перенёс несколько операций, а теперь врачи решили постепенно выводить его из искусственной комы, снижая подачу седативных препаратов.

«Мы начинаем прогрессирующее снижение подачи лекарственных препаратов контролируемой седации. После этого команде врачей разного профиля понадобится несколько дней для оценки состояния пациента перед продолжением его терапии и реабилитации.

В настоящее время кардиореспираторные и метаболические параметры стабильны, но неврологическая картина остается серьезной. Прогноз остается конфиденциальным.

Дополнительная информация о состоянии здоровья Алекса Дзанарди будет опубликована на следующей неделе по согласованию с его семьей», – говорится в заявлении пресс-службы госпиталя.