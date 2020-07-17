eSports: Победа и подиум Сидорковой в Уоткинс-Глен

На шестом этапе W Series Esports League, проходившем на виртуальной трассе в Уоткинс-Глен, Ирина Сидоркова показала неплохой результат, хотя он мог быть и лучше.

Ирина одержала победу в гонке с реверсивным стартом и финишировала второй в третьей гонке, а вот в первой заняла только 14-е место после столкновения с Мартой Гарсия, произошедшего вскоре после старта.

Этап на виртуальной американской трассе начался с победы Бейтске Виссер, уверенно лидирующей в личном зачёте. Во второй гонке она заняла 4-е место, но попала в аварию в третьей, что не помешало ей заработать дополнительные очки за лучшие круги во всех трёх гонках. В результате Бейтске заработала в Уоткинс-Глен 41 очко, но Гарсия набрала на один балл больше: она была 9-й в первой гонке, 3-й во второй и одержала победу в третьей.

После шести этапов Гарсия отстаёт от Сидорковой на 17 очков, а Виссер в свою очередь опережает Ирину на 51 очко.

Первую гонку Бейтске начинала с поула, но Ирина по итогам квалификации тоже стартовала из первого ряда. Однако допустила ошибку на выходе из первого поворота, в результате чего её догнала Марта Гарсия, но при попытке обгона их машины столкнулись.

Ирине удалось отыграться во второй гонке с реверсивным стартом, где по дороге к победе ей удалось опередить пару соперниц, в финишировать второй в заключительной гонке этапа ей помогла не только собственная скорость, но и авария Виссер.

«Я хорошо стартовала в первой гонке, но ошиблась в первом же повороте и заблокировала колёса, – прокомментировала российская гонщица SMP Racing. – В шикане мне пришлось проехать прямо, из-за чего произошёл контакт с машиной Марты Гарсия Это была моя ошибка, поскольку я ехала слишком быстро в первой части шиканы, задела переднее крыло машины Марты, и мы столкнулись.

Гонку с реверсивном стартом я начала хорошо, но затем вновь ошиблась в 1-м повороте, поэтому пришлось обгонять пару соперниц.

В третьей гонке я финишировала второй только благодаря ошибке Бейтске. Если бы не это, я была бы третьей, так что результат можно считать неплохим, ведь Марта ехала намного быстрее меня, и я ничего не могла сделать, чтобы её догнать.

Следующий этап пройдёт в Сузуке, и думаю, что могу рассчитывать на хороший результат. Но параллельно я буду участвовать во втором этапе чемпионата России по турингу, а совмещать виртуальные гонки с реальными непросто, но я готова принять этот вызов».