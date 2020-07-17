Ф-1. Гран-при Венгрии: превью, трансляция, мнение букмекеров

Перед нами третий этап Формулы-1 – Гран При Венгрии. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен будут фаворитами на узком и извилистом Хунгароринге, однако стоит не забывать и о Валттери Боттасе, который является сейчас лидером чемпионата. Интриги может добавить дождь, которые вполне реален в воскресенье в Венгрии.

Основная информация о треке

Длина трассы: 4318 км

Кол-во кругов: 71

Прошлогодний победитель: Макс Ферстаппен (Red Bull)

Рекорд круга (гонка): 1:06.957, Кими Райкконен (Ferrari, 2018)

Рекорд круга (квалификация): 1:03.003, Шарль Леклер (Ferrari, 2019)

О треке

Объект, расположенный в небольшой деревне Mogyoród, примерно в 20 километрах от центра Будапешта, хорошо известен всем пилотам. Впервые Формула 1 приехала сюда в 1986 году, и с тех пор Хунгароринг никогда не покидал календарь чемпионат мира Формулы-1. Благодаря своему расположению, эта трасса часто используется для организации гонок или испытаний и тестовых заездов различных гоночных серий. Следовательно, ни один участник не должен жаловаться на незнание характерных поворотов и смеси медленных и средних поворотов на Гран-при Венгрии.

Чего ожидать

После блестящего Гран При Австрии нас ждал быстрый возврат на Землю. Mercedes взял дубль и показал, что они доминируют перед всеми остальными болидами. Подобный результат может быть возможен и в эти выходные, но Red Bull не собирается сдаваться. Конюшня Кристиана Хорнера, как и другие команды планирует привезти обновление, которые должны уменьшить отставание от Mercedes.

Проблемы Racing Point можно ожидать в эти выходные. Розовые машины никогда не были очень хороши на открытых трассах. Надежда на них заключается в том, что в этом году машина принесла значительные улучшения в этом отношении. McLaren точно не замедлится. Год назад Карлос Сайнс добился здесь отличных результатов, и бренд Woking, безусловно, может рассчитывать на хорошие очки, которые позволят им присоединиться к борьбе за тройку лидеров. Ландо Норрис, безусловно, должен быть в хорошей форме. После двух великих гонок британец занимает третье место в общей классификации с 26 очками и вполне может побороться за топ-5 по итогам текущего сезона.

На такой трассе нет необходимости рассчитывать на улучшения от Williams, Haas и Alfa Romeo. Эти автомобили не являются аэродинамическим произведением искусства и могут иметь много проблем на Хунгароринге, полных крутых и медленных поворотов.

Интересной проблемой является форма (или ее отсутствие) Ferrari. Итальянцы после акта гениальности Леклерка на стартовом Гран-при прекратили борьбу уже в первом повороте второй гонки сезона, когда Шарль врезался в Себастьяна Феттеля. Кроме того, работа Маттиа Бинотто, который оказался хорошим инженером, но посредственным руководителем команды, по сообщениям, находится под угрозой. В итальянской команде все очень плохо, но посмотрим, может им снова удастся победить.

Прогноз погоды

Скорее всего, у нас будут совершенно дождливые выходные, что дает шанс на отличные эмоции. В такой ситуации ситуация немного выравнивается, и сюрпризы могут быть везде. Однако Льюис Хэмилтон уже показал, что даже в дождливую квалификацию он может привозить более секунды соперникам. Однако дождь в гонке — это совсем другая история, поэтому может быть весьма интересно.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Льюс Хэмидтон – 1.5

Валттери Боттас – 3.5

Макс Ферстапен – 5.5

Александр Албон – 41

Серхио Перес – 41

Ландо Норис – 67

Карлос Сайнс – 67

Трансляция

Сетанта Спорт в прямом эфире покажет квалификацию, которая начнется в 16:00 в субботу. В тоже время в 16:10 в воскресенье прямую трансляцию гонки можно будет увидеть на телеканале Сетанта Спорт Плюс.