Феттель: Венгерская трасса нам больше подходит

Себастьян Феттель возглавил протокол дождевой второй сессии свободных заездов Гран При Венгрии. Его напарник Шарль Леклер закончил тренировку с десятым временем. В Ferrari считают, что результаты оказались выше ожиданий…

Себастьян Феттель (1-й): «Утренняя тренировка прошла хорошо. Венгерская трасса больше подходит нашей машине, и я надеюсь, что так будет и завтра, но так это или нет, узнаем только в квалификации.

На мокрой трассе мы проехали больше кругов, чем остальные, поскольку после слабого выступления на прошлой неделе нужно было лучше разобраться в машине. Мы должны были проехать эти круги, чтобы почувствовать уверенность. Ещё многое нужно сделать, но, в целом мы выглядим лучше.

Прогноз обещает переменчивую погоду в следующие дни, но если будет сухо, как в Австрии, то всё сложится хорошо, поскольку сегодня утром на сухом асфальте у нас не возникло проблем. Я с нетерпением жду завтрашний день».

Шарль Леклер (10-й): «Сегодня тренировки прошли лучше, чем мы ожидали. Команда привезла ту же машину, что и в Австрию, но, кажется, венгерская трасса подходит нам лучше, что приятно. Здесь меньше прямых по сравнению с австрийским автодромом, и наша машина быстра в поворотах.

В дневной сессии возникли определённые сложности на мокрой трассе. Я был недоволен машиной, поскольку ей не хватало сцепления на мокрой трассе, но хорошо, что утром мы увидели позитивные сигналы.

Моя первая серия на дождевых шинах продолжалась всего два круга, результат нельзя назвать репрезентативным, но Себастьян отлично справился, показав хорошее время.

С нетерпением жду субботу. Надеюсь, все те позитивные признаки, которые команда увидела в тренировках, мы конвертируем в хороший результат в квалификации и в гонке. Мне ещё многое предстоит сделать, но завтра я постараюсь занять высокое место».