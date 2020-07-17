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Сайнс: В Венгрии расстановка сил может измениться

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Карлос Сайнс квалифицировался третьим в Штирии, но не ждёт повторения этого результата в Венгрии. Гонщик McLaren полагает, что на Хунгароринге расстановка сил может измениться…

Карлос Сайнс: «Я не разочарован тем, что в Штирии финишировал ниже, чем стартовал. Мы – реалисты и понимаем, какие позиции занимаем в данный момент. Возможно, мы выглядим немного лучше, чем думали после зимних тестов.

Что касается предстоящего уик-энда, то мы достаточно высоко квалифицировались в Венгрии в прошлом году, выйдя в финал, но я полагаю, что в этом году нам будет сложнее это сделать. Посмотрим, насколько быстра окажется Ferrari на этой трассе, где практически нет прямых и мощность не так важна.

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Думаю, расстановка сил довольно сильно изменится по сравнению с тем, что было в Австрии. Нужно постараться сохранить набранный темп, реально оценивая свои возможности – не думаю, что мы сможем квалифицироваться в первой пятёрке.

Сложно сказать, на какие результаты мы можем рассчитывать в этом сезоне, поскольку выступили только на одной трассе. Мне бы хотелось провести ещё несколько гонок на разных трассах, чтобы понять, как ведёт себя наша машина. В Венгрии необходима максимальная прижимная сила, а затем пройдут две гонки в Сильверстоуне, где машины настраиваются на низкий уровень прижимной силы. Нужно выступить на ещё двух-трёх трассах, чтобы оценить, где мы находимся относительно соперников».

Источник:www.f1news.ru
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