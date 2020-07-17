Валттери Боттас: Хорошее начало уик-энда

Валттери Боттас показал второе время на мокрой трассе во второй сессии свободных заездов Гран При Венгрии. Его напарник Льюис Хэмилтон лидировал в первой тренировке. В Mercedes довольны тем, как начался третий этап…

Валттери Боттас (2-й): «В первой тренировке на сухой трассе машина выглядела неплохо. Судя по всему, у нас всё хорошо с балансом. У меня возникла небольшая недостаточная поворачиваемость, но эта проблема решаема.

Конечно, было бы здорово еще поработать на сухой трассе днём, чтобы уточнить настройки, но все в равных условиях. Сцепления с трассой во второй тренировке яно не хватало, но я смог оценить баланс, опробовать промежуточные и дождевые шины – они похожи между собой.

В оставшиеся дни ожидаются дожди, мы продолжим работать с машиной, чтобы лучше её настроить на квалификацию и гонку».

Льюис Хэмилтон (без времени): «В первой тренировке мы сделали всё необходимое. Машина хорошо управлялась, хотя с ней ещё предстоит поработать. Мы многое изменили в настройках перед второй сессией, но начался дождь и работу пришлось отложить на завтра.

Из-за дождя мы практически ничего не смогли сделать во второй тренировке, я проехал только установочный круг на промежуточных шинах. Хунгароринг – отличная трасса, когда сухо, но на ней очень сложно пилотировать под дождём из-за низкого сцепления с асфальтом.

Думаю, в квалификации отрывы будут минимальными, поскольку на этой трассе не так важна мощность. Я надеюсь на плотную борьбу – здорово видеть, что Renault и McLaren быстры, как и Racing Point. Мы ждём, что и в Red Bull поедут быстро – я настраиваюсь на напряжённую борьбу с ними».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Первая тренировка прошла хорошо. Мы работали по обычной программе – сначала с шинами Soft, а затем перешли на более жёсткий состав. Такой порядок был обусловлен желанием получить данные о работе составов Medium и Hard на длинной серии кругов, поскольку на вторую тренировку прогноз обещал дождь. Мы посчитали, что это лучшая возможность собрать необходимую информацию.

Машина хорошо управлялась – оба гонщика довольны балансом на шинах Soft, этот состав было легко прогреть. Мы не обращали внимания на результаты, поскольку работали на более мягких составах по сравнению с соперниками, но для нас стало сюрпризом преимущество на второй серии кругов.

Льюис на Hard и Валттери на Medium улучшили свои предыдущие результаты, показав первое и второе время. Мы не знаем, с каким количеством топлива работали соперники, и какие у них стояли режимы двигателя, но мы уверенно начали уик-энд. Судя по всему, у нас хороший темп на длинной серии кругов, но по опыту прошлого года мы знаем, что Soft – не лучший выбор для гонки.

Во второй тренировке нам почти ничего не удалось выяснить. Валттери оценил дождевой состав, но не смог проехать много кругов. Оба гонщика в конце сессии проехали по установочному кругу на промежуточной резине, чтобы этот комплект в случае необходимости можно было использовать в завтрашней тренировке. Прогноз обещает переменчивую погоду в оставшиеся дни, мы должны быть готовы к любому развитию событий».