Пятница, 17 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортУмер Рон Торанак
Автоспорт

Умер Рон Торанак

AdminНет комментариев
Добавлено

В возрасте 95 лет скончался Рон Торанак, выдающийся инженер, чьё имя навсегда останется в Зале славы FIA.

В 1961 году вместе со своим соотечественником Джеком Брэбэмом он основал компанию Brabham, строившую машины для различных гоночных категорий, в том числе и для Формулы 1. Разрабатывал те машины именно Торанак, и в 60-е годы они побеждали практически во всех чемпионатах, в которых участвовали.

Читайте также:  Феттель: Мы на подиуме в гонке, где ждали проблемы

В конце 1971-го Торанак продал компанию и команду Берни Экклстоуну, но потом, уже в середине 70-х, открыл небольшую мастерскую в Уокинге, где строились гоночные шасси Ralt, предназначенные для Ф3, Ф2 и Формулы Atlantic. На этих машинах в молодёжных категориях в разные годы выступали многие гонщики, добившиеся потом успеха и в Ф1, в том числе Айртон Сенна и Нельсон Пике. В отставку Торанак вышел только в конце 80-х, продав Ralt группе компаний March.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Дзанарди начинают выводить из искусственной комы

Сайнс: В Венгрии расстановка сил может измениться

Алекс Элбон: Причин для паники нет

eSports: Победа и подиум Сидорковой в Уоткинс-Глен

Ландо Норрис: Мне уже намного лучше

Закрыть