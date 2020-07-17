Умер Рон Торанак

В возрасте 95 лет скончался Рон Торанак, выдающийся инженер, чьё имя навсегда останется в Зале славы FIA.

В 1961 году вместе со своим соотечественником Джеком Брэбэмом он основал компанию Brabham, строившую машины для различных гоночных категорий, в том числе и для Формулы 1. Разрабатывал те машины именно Торанак, и в 60-е годы они побеждали практически во всех чемпионатах, в которых участвовали.

В конце 1971-го Торанак продал компанию и команду Берни Экклстоуну, но потом, уже в середине 70-х, открыл небольшую мастерскую в Уокинге, где строились гоночные шасси Ralt, предназначенные для Ф3, Ф2 и Формулы Atlantic. На этих машинах в молодёжных категориях в разные годы выступали многие гонщики, добившиеся потом успеха и в Ф1, в том числе Айртон Сенна и Нельсон Пике. В отставку Торанак вышел только в конце 80-х, продав Ralt группе компаний March.