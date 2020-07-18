” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/ba3c156a119fc7f302e4bd135fdbf5f5.jpg” alt=”Ф3: Смоляр выиграл отложенную квалификацию в Венгрии” width=”100%” />

Российский гонщик ART Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии. Вместе с ним с первого ряда в субботней гонке будет стартовать представитель Prema Логан Сарджент.

Из-за дождя квалификация на Хунгароринге состояла из двух частей. Первая началась по расписанию в 15:05 по московскому времени, но была приостановлена красными флагами менее чем через четыре минуты после старта из-за сильного дождя и большого количества воды на трассе. Несколько часов спустя организаторы приняли решение провести сессию в 20:05 по московскому времени.

К возобновлению квалификации трасса не успела высохнуть, поэтому гонщики начали сессию на дождевых шинах. После первого быстрого круга протокол возглавил Александр Смоляр, более секунды выиграв у ближайшего преследователя Денниса Хаугера.

С каждым кругом по мере высыхания трассы гонщики улучшали результаты, и сразу несколько пилотов во главе с Оскаром Пиастри сумели превзойти время Смоляра. В середине квалификации появились короткие желтые флаги из-за вылета Лирима Цендели, но гонщик Trident смог вернуться на трассу и продолжить движение. Смоляр вернул лидерство, после чего гонщики завершили первую серию кругов и вернулись в боксы.

Во второй попытке гонщики продолжили улучшать результаты, а борьба за поул развернулась между Смоляром и Логаном Сарджентом. Гонщики Prema и ART несколько раз менялись позициями, и первое место на старте с результатом 1:51.348 секунды завоевал Александр, выиграв у Сарджента более двух десятых. Для российского гонщика этот поул стал первым в карьере в Формуле 3.

Александр Смоляр: «На самом деле, я не ожидал такого результата. Я боялся, что по такой переменчивой погоде у меня что-то может не получиться, как это было неделю назад на «Ред Булл Ринге». Но спустя несколько кругов после начала квалификации, мои опасения пропали.

Я нашел темп и начал проезжать круги всё более уверенно. Мы попали в настройки: немного скорректировали их на первом пит-стопе, когда поменяли резину. Машина отлично держалась на трассе, хотя и была пара жарких моментов, когда меня немного выносило. Но по-другому ехать по дождю невозможно: только на пределе и никак иначе.

В итоге мне удалось собрать очень хороший круг, и я рад такому отличному результату, хотя и сохраняю при этом спокойствие. Завтра нам надо закончить начатую работу и побороться за хорошие очки».

Пилот

Команда

Время

Разница

Круги

1. А.Смоляр

ART Grand Prix

1’51.348

–

14

2. Л.Сарджент

Prema Racing

1’51.606

0.258

14

3. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1’51.714

0.366

14

4. Ф.Вести

Prema Racing

1’52.228

0.880

14

5. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1’52.252

0.904

14

6. О.Пиастри

Prema Racing

1’52.278

0.930

12

7. С.Фернандес

ART Grand Prix

1’52.288

0.940

14

8. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1’52.352

1.004

12

9. Б.Фискал

MP Motorsport

1’52.460

1.112

14

10. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1’52.471

1.123

14

11. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1’52.638

1.290

14

12. О.Колдуэлл

Trident

1’52.919

1.571

14

13. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1’53.001

1.653

15

14. Д.Бекман

Trident

1’53.101

1.753

14

15. А.Перони

Campos Racing

1’53.231

1.883

12

16. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1’53.283

1.935

13

17. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1’53.296

1.948

13

18. И.Фрага

Charouz Racing System

1’53.333

1.985

13

19. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

1’53.432

2.084

14

20. Л.Дюннер

MP Motorsport

1’53.479

2.131

13

21. Д.Хьюз

HWA Racelab

1’53.501

2.153

13

22. Д.Дуэн

HWA Racelab

1’53.648

2.300

14

23. Э.Ахмед

Carlin Buzz Racing

1’53.751

2.403

13

24. С.Флёрш

Campos Racing

1’53.855

2.507

14

25. Л.Цендели

Trident

1’53.937

2.589

13

26. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1’53.991

2.643

11

27. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1’54.000

2.652

12

28. Р.Станек

Charouz Racing System

1’54.243

2.895

12

29. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1’54.780

3.432

13

30. А.Деледда

Campos Racing

1’57.455

6.107

13