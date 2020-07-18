” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/ba3c156a119fc7f302e4bd135fdbf5f5.jpg” alt=”Ф3: Смоляр выиграл отложенную квалификацию в Венгрии” width=”100%” />
Российский гонщик ART Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии. Вместе с ним с первого ряда в субботней гонке будет стартовать представитель Prema Логан Сарджент.
Из-за дождя квалификация на Хунгароринге состояла из двух частей. Первая началась по расписанию в 15:05 по московскому времени, но была приостановлена красными флагами менее чем через четыре минуты после старта из-за сильного дождя и большого количества воды на трассе. Несколько часов спустя организаторы приняли решение провести сессию в 20:05 по московскому времени.
К возобновлению квалификации трасса не успела высохнуть, поэтому гонщики начали сессию на дождевых шинах. После первого быстрого круга протокол возглавил Александр Смоляр, более секунды выиграв у ближайшего преследователя Денниса Хаугера.
С каждым кругом по мере высыхания трассы гонщики улучшали результаты, и сразу несколько пилотов во главе с Оскаром Пиастри сумели превзойти время Смоляра. В середине квалификации появились короткие желтые флаги из-за вылета Лирима Цендели, но гонщик Trident смог вернуться на трассу и продолжить движение. Смоляр вернул лидерство, после чего гонщики завершили первую серию кругов и вернулись в боксы.
Во второй попытке гонщики продолжили улучшать результаты, а борьба за поул развернулась между Смоляром и Логаном Сарджентом. Гонщики Prema и ART несколько раз менялись позициями, и первое место на старте с результатом 1:51.348 секунды завоевал Александр, выиграв у Сарджента более двух десятых. Для российского гонщика этот поул стал первым в карьере в Формуле 3.
Александр Смоляр: «На самом деле, я не ожидал такого результата. Я боялся, что по такой переменчивой погоде у меня что-то может не получиться, как это было неделю назад на «Ред Булл Ринге». Но спустя несколько кругов после начала квалификации, мои опасения пропали.
Я нашел темп и начал проезжать круги всё более уверенно. Мы попали в настройки: немного скорректировали их на первом пит-стопе, когда поменяли резину. Машина отлично держалась на трассе, хотя и была пара жарких моментов, когда меня немного выносило. Но по-другому ехать по дождю невозможно: только на пределе и никак иначе.
В итоге мне удалось собрать очень хороший круг, и я рад такому отличному результату, хотя и сохраняю при этом спокойствие. Завтра нам надо закончить начатую работу и побороться за хорошие очки».
Пилот
Команда
Время
Разница
Круги
1. А.Смоляр
ART Grand Prix
1’51.348
–
14
2. Л.Сарджент
Prema Racing
1’51.606
0.258
14
3. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1’51.714
0.366
14
4. Ф.Вести
Prema Racing
1’52.228
0.880
14
5. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1’52.252
0.904
14
6. О.Пиастри
Prema Racing
1’52.278
0.930
12
7. С.Фернандес
ART Grand Prix
1’52.288
0.940
14
8. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1’52.352
1.004
12
9. Б.Фискал
MP Motorsport
1’52.460
1.112
14
10. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1’52.471
1.123
14
11. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1’52.638
1.290
14
12. О.Колдуэлл
Trident
1’52.919
1.571
14
13. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1’53.001
1.653
15
14. Д.Бекман
Trident
1’53.101
1.753
14
15. А.Перони
Campos Racing
1’53.231
1.883
12
16. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1’53.283
1.935
13
17. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1’53.296
1.948
13
18. И.Фрага
Charouz Racing System
1’53.333
1.985
13
19. Э.Фиттипальди
HWA Racelab
1’53.432
2.084
14
20. Л.Дюннер
MP Motorsport
1’53.479
2.131
13
21. Д.Хьюз
HWA Racelab
1’53.501
2.153
13
22. Д.Дуэн
HWA Racelab
1’53.648
2.300
14
23. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1’53.751
2.403
13
24. С.Флёрш
Campos Racing
1’53.855
2.507
14
25. Л.Цендели
Trident
1’53.937
2.589
13
26. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1’53.991
2.643
11
27. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1’54.000
2.652
12
28. Р.Станек
Charouz Racing System
1’54.243
2.895
12
29. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1’54.780
3.432
13
30. А.Деледда
Campos Racing
1’57.455
6.107
13