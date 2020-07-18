Грожан: Машина оставила неплохое впечатление

В команде Haas F1 вполне позитивно оценивают итоги пятницы – хотя бы потому, что венгерский уик-энд начался без проблем, в отличие от двух предыдущих этапов.

Роман Грожан (8-й): «Сегодня я впервые работал на мокрой трассе, поскольку на прошлой неделе в Австрии мы не принимали участие в квалификации. Я проехал несколько кругов, машина оставила нормальное впечатление, и это хорошо.

По-моему, утром всё тоже прошло неплохо, мы были более конкурентоспособны, чем в Шпильберге. Но я пока не ездил на мягких шинах, поэтому мы не знаем, как машина покажет себя на них. Но в целом мы довольны.

Вопросы пока остаются, но мы внесли ряд изменений в настройки, благодаря чему работа должна пойти в нужном направлении. Команда настроена вполне позитивно, и хотя не совсем понятно, какой будет погода в остальные дни уик-энда, думаю, что к основным сценариям мы готовы».

Кевин Магнуссен (без времени): «Первая тренировка прошла позитивно, и машина вела себя неплохо. На этой трассе весело ездить, и я бы сказал, что мы хорошо начали уик-энд.

Во второй сессии мы мало работали на трассе. Я проехал установочный круг на промежуточной резине, просто чтобы проверить состояние трассы, но мало что могу сказать, поскольку было очень скользко. Теперь я готовлюсь к завтрашнему дню, посмотрим, какая погода нас ждёт в субботу.

Если такая же, как сегодня днём, то будет непросто, зато интересно. Когда квалификация проходит под дождём, расстановка сил несколько меняется, и не исключено, что у нас появится возможность добиться какого-то особенного результата. Впрочем, мы всегда к этому стремимся».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Первая сессия прошла без проблем, а это уже прогресс по сравнению с двумя австрийскими этапами. Пятница началась вполне продуктивно, мы начали набирать скорость, но днём погода испортилась.

Мы отправили Романа на трассу, чтобы он проехал хотя бы несколько кругов на шинах для сильного дождя, поскольку в прошлый уик-энд в Австрии он не смог поработать в таких условиях. Затем оба гонщика выехали на промежуточной резине, но ненадолго. В целом сегодня мы отработали лучше, чем по пятницам на двух предыдущих этапах».