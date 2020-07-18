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Автоспорт

Грожан: Машина оставила неплохое впечатление

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В команде Haas F1 вполне позитивно оценивают итоги пятницы – хотя бы потому, что венгерский уик-энд начался без проблем, в отличие от двух предыдущих этапов.

Роман Грожан (8-й): «Сегодня я впервые работал на мокрой трассе, поскольку на прошлой неделе в Австрии мы не принимали участие в квалификации. Я проехал несколько кругов, машина оставила нормальное впечатление, и это хорошо.

По-моему, утром всё тоже прошло неплохо, мы были более конкурентоспособны, чем в Шпильберге. Но я пока не ездил на мягких шинах, поэтому мы не знаем, как машина покажет себя на них. Но в целом мы довольны.

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Вопросы пока остаются, но мы внесли ряд изменений в настройки, благодаря чему работа должна пойти в нужном направлении. Команда настроена вполне позитивно, и хотя не совсем понятно, какой будет погода в остальные дни уик-энда, думаю, что к основным сценариям мы готовы».

Кевин Магнуссен (без времени): «Первая тренировка прошла позитивно, и машина вела себя неплохо. На этой трассе весело ездить, и я бы сказал, что мы хорошо начали уик-энд.

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Во второй сессии мы мало работали на трассе. Я проехал установочный круг на промежуточной резине, просто чтобы проверить состояние трассы, но мало что могу сказать, поскольку было очень скользко. Теперь я готовлюсь к завтрашнему дню, посмотрим, какая погода нас ждёт в субботу.

Если такая же, как сегодня днём, то будет непросто, зато интересно. Когда квалификация проходит под дождём, расстановка сил несколько меняется, и не исключено, что у нас появится возможность добиться какого-то особенного результата. Впрочем, мы всегда к этому стремимся».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Первая сессия прошла без проблем, а это уже прогресс по сравнению с двумя австрийскими этапами. Пятница началась вполне продуктивно, мы начали набирать скорость, но днём погода испортилась.

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Мы отправили Романа на трассу, чтобы он проехал хотя бы несколько кругов на шинах для сильного дождя, поскольку в прошлый уик-энд в Австрии он не смог поработать в таких условиях. Затем оба гонщика выехали на промежуточной резине, но ненадолго. В целом сегодня мы отработали лучше, чем по пятницам на двух предыдущих этапах».

Источник:www.f1news.ru
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