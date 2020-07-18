Кими Райкконен: Надеюсь, завтра машина станет лучше

В пятницу в Венгрии в Alfa Romeo работали с тремя гонщиками – в первой тренировке Кими Райкконена заменил резервный пилот Роберт Кубица.

Роберт Кубица (19-й в первой сессии): «Насыщенная пятница, мы посвятили сессию тестам, опробовав разные варианты для подобной погоды. Мы продуктивно поработали – надеюсь, это будет видно по нашим результатам в субботу и воскресенье. Мы продолжаем разбираться с поведением машины в разных условиях, под дождём, при прохладной погоде, а инженеры полагаются на наши комментарии при принятии решений».

Кими Райкконен (9-й): «Из-за непростых условий во второй тренировке было сложно собрать достаточно информации. Мы по-прежнему много уступаем тем позициям, к которым стремимся, но продолжим работу и всё проанализируем. Надеюсь, завтра машина станет лучше. В квалификации свою роль может сыграть погода, но мы этого не узнаем до начала сессии, а пока надо найти наиболее подходящие настройки».

Антонио Джовинацци (11-й): «Не самая простая пятница, но многое можно улучшить. Утром я работал на сухой трассе, днём проехал довольно много кругов на мокром асфальте – надеюсь, теперь у наших инженеров достаточно данных, чтобы завтра найти лучший баланс. В оставшиеся дни уик-энда возможны сюрпризы с погодой, и нам надо это учитывать при настройке машины к квалификации. Важно быть готовыми воспользоваться любой возможностью, ведь никогда не знаешь, что может произойти в дождевой квалификации или гонке».